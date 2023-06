Verstappen è imbattibile, Max fa la pole a Barcellona davanti a Sainz: delusione Leclerc Per la prima volta Max Verstappen partirà dalla pole position del Gp di Spagna. A Barcellona prima fila per Carlos Sainz, grande delusione per l’altra Ferrari: Leclerc partirà in ultima fila.

A cura di Alessio Morra

Verstappen partirà dalla pole pure a Barcellona, in prima fila domenica ci sarà al suo fianco Carlos Sainz, che riscatta una qualifica tremendamente deludente per Leclerc che partirà dall'ultima fila. Terzo Norris davanti a Gasly e Hamilton. Male anche Fernando Alonso.

Il rischio pioggia è fortissimo. Scendono in pista i piloti Mercedes, Alpine e Aston Martin. In avvio sbagliano in parecchi. Quando l'Alfa Romeo finisce nella ghiaia è il momento della bandiera rossa, che stoppa tutto per qualche minuto. Quando si riprende la pista è sempre scivolosa. La Q1 riprende e fanno un super tempo Verstappen, ed è normale, ma soprattutto Piastri, bravissimo. Palesano difficoltà sorprendenti invece Perez e Leclerc, che faticano a trovare il tempo. Il messicano riesce a centrarlo, Charles no ed è incredibilmente escluso in Q1 con il 19° tempo. Hamilton è il più veloce.

Con Leclerc fuori resta solo Sainz alla Ferrari. Verstappen stampa subito un tempone, Hamilton quasi lo imita e dopo il primo giro di tentativi è un ritorno al passato, con il ‘vecchio uno – due', dietro di loro Alonso. Sainz è nono e deve guadagnarsi la qualificazione alla Q3 con un altro giro di livello. Il finale della Q2 è da batticuore. Perché Sainz ottiene il pass, ma sono fuori Perez, finito pure nella ghiaia, e Russell, out pure dopo un contatto con Hamilton.

Verstappen fa un giro spaziale. Gliene basta solo uno per mettersi al sicuro. Grande prestazione di Carlos Sainz che sale fino al secondo posto, terzo Norris. Solo quinto Hamilton. Male Alonso, che ha chiuso nono dietro pure a Stroll.