Verstappen è il più veloce anche nelle FP2 del GP del Canada, poi le Ferrari: Leclerc 2° e Sainz 3° Max Verstappen si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del GP del Canada della Formula 1 2022 precedendo le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Sorprendono Sebastian Vettel e Fernando Alonso che chiudo rispettivamente in quarta e quinta posizione.

A cura di Michele Mazzeo

La seconda sessione di prove libere del GP del Canada conferma la supremazia di Max Verstappen sul circuito di Montreal. Come nelle FP1 anche in queste FP2 l'olandese della Red Bull è stato infatti il più veloce fermando il cronometro nel suo giro lanciato migliore sull'1:14.127 e mostrando un'ottima andatura nella simulazione del passo gara. Migliora rispetto alla sessione mattutina Charles Leclerc che con la sua Ferrari piazza la seconda prestazione cronometrica di giornata fermandosi a soli 81 millesimi dal leader ma dal lavoro svolto in pista appare ormai chiaro che al sabato si opterà per montare nuove componenti sulla sua vettura che lo costringeranno a partire quindi con penalità in griglia di partenza nella gara della domenica.

Terzo con l'altra F1-75 si classifica Carlos Sainz che paga un ritardo di poco superiore ai due decimi rispetto a Verstappen. Lo spagnolo precede i due plurititolati Sebastian Vettel con Aston Martin e Fernando Alonso con Alpine che tornano a brillare sul circuito canadese. Continuano invece i problemi per la Mercedes con George Russell settimo e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che chiude addirittura in tredicesima posizione. In difficoltà anche Sergio Perez che con l'altra Red Bull termina in undicesima piazza con un ritardo di un secondo dal compagno di squadra.

La classifica delle prove libere 2 del GP del Canada della Formula 1 2022