Verstappen comanda nelle FP1 del GP del Canada: Leclerc (per ora) evita la penalità ma è lontano Nella prima sessione di prove libere del GP del Canada di Formula 1 2022 il leader del Mondiale Max Verstappen è stato il più veloce precedendo la Ferrari di Sainz e il sorprendente Alonso con l’Alpine. Niente penalità per il momento per Charles Leclerc che chiude però solo 5° a mezzo secondo dal tempo dell’olandese della Red Bull.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP del Canada, nono round del Mondiale di Formula 1 2022. L'olandese della Red Bull nel suo giro migliore del circuito di Montreal ha fermato il cronometro sull'1:15.158 precedendo di due decimi e mezzo il pilota della Ferrari Carlos Sainz e un Fernando Alonso in grande spolvero con la sua Alpine. Quarta prestazione cronometrica di queste FP1 invece per l'altro alfiere della scuderia austriaca Sergio Perez lontano quasi mezzo secondo dal compagno di squadra.

Solo 5° tempo per Charles Leclerc sceso in pista con una power unit praticamente nuova ma che si è concentrato più sul testare le novità e valutare altre possibili sostituzioni nel corso del weekend: smarcato infatti per ora il terzo motore endotermico della stagione, la terza MGU-H, la terza MGU-K e la seconda centralina stagionale. Per il momento dunque in casa Ferrari si è deciso di non smarcare il quarto turbo compressore che sarebbe costato una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza al monegasco nella gara di domenica, cosa che però la scuderia del Cavallino potrebbe ancora fare nelle prossime sessioni in pista sul circuito dedicato al leggendario Gilles Villeneuve. Diverso invece il discorso per il giapponese dell'AlphaTauri Yuki Tsunoda che avendo montato tutte le componenti della quarta power unit stagionale è già certo che partirà dal fondo della griglia in gara.

La classifica delle prove libere 1 del GP del Canada della Formula 1 2022