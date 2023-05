Verstappen domina, Leclerc insegue: i tempi delle prove libere 3 del GP Miami di F1 2023 I risultati e i tempi delle FP3 del GP di Miami della Formula 1 2023 dominate da Max Verstappen con la sua Red Bull: la Ferrari insegue con Charles Leclerc 2° ma staccato di quattro decimi e Carlos Sainz 4° preceduto anche da Perez.

A cura di Michele Mazzeo

La terza e ultima sessione di prove libere del GP di Miami ha di fatto confermato quanto si è visto negli scorsi GP del Mondiale di Formula 1 2023. Sul giro secco la Ferrari non è assolutamente male e, fatto salvo il primo settore del tracciato dove la Red Bull di Verstappen è nettamente superiore, riesce comunque a tenere il passo della RB19. Molto più ampio invece il divario per quel che riguarda la simulazione di passo gara dove le SF-23 di Leclerc e Sainz pagano molto ritardo rispetto all'olandese e al suo compagno di squadra Sergio Perez.

Leggendo la classifica dei tempi delle FP3 sul circuito di Miami si può ipotizzare tranquillamente un dominio di Max Verstappen anche in qualifica ma in realtà non è così scontato. Il due volte campione del mondo infatti con il suo 1:27.535 ha piazzato la miglior prestazione cronometrica della sessione rifilando quasi mezzo secondo a Charles Leclerc e Sergio Perez che hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione e e sei decimi a Carlos Sainz che ha terminato con il quarto crono di giornata.

In realtà però va detto che Max Verstappen è stato l'ultimo dei big a tentare il time attack con pista libera senza traffico mentre gli altri cioè avevano già cominciato da tempo la simulazione di passo gara e su una pista come quella di Miami dove le condizioni si migliorano col passare dei minuti è assolutamente un fattore da tenere in considerazione (non è un caso che chi ha fatto la simulazione di qualifica nel tratto centrale di queste FP3 ha fatto molto meglio di chi ha tentato l'assalto al tempo solo ad inizio sessione).

I risultati delle prove libere 3 del GP di Miami della Formula 1 2023