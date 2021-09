Verstappen come Schumacher, ma Hamilton lo punge: “Quando correva Michael tu eri sul seggiolone” Rimonta da record per Max Verstappen che in Russia è passato dal 20° al 2° posto. L’olandese non è riuscito a far meglio di Michael Schumacher, che nel 2011 in Belgio guadagnò addirittura 19 posizioni. Nella conferenza stampa del Gp di Russia Verstappen ha detto di non ricordare quell’epica gara di Schumacher e Lewis Hamilton in modo tagliente gli ha detto: “Certo, all’epoca tu eri ancora sul seggiolone”.

A cura di Alessio Morra

Il pazzo finale del Gran Premio di Russia ha stravolto in modo quasi totale la classifica. Lewis Hamilton, che sul bagnato è un fenomeno, ha sfruttato il pit stop per ottenere la vittoria numero 100 della sua carriera, ma il caos ha giovato più a Max Verstappen, che sfruttando errori e défaillance di chi lo precedeva, che è passato dal settimo al secondo posto, e ha così limitato i danni. L'olandese era partito all'ultimo posto ed ha guadagnato così 18 posizioni, un'impresa titanica. Verstappen per un soffio non ha eguagliato uno dei tanti record di Michael Schumacher, e anche questa è stata l'occasione per una punzecchiata di Hamilton al pilota della Red Bull.

Schumacher nel 2011 in Belgio recuperò 19 posizioni, passando dalla 24esima fino alla 5a. Verstappen ne ha recuperate 18. La ‘Bild' ha ricordato questo nella conferenza stampa a cui hanno partecipato i primi tre di Sochi e ha fatto un paragone tra le due rimonte. Max quella gara ha detto di non ricordarla e ha scherzato dicendo: "Nel 2011? Non sono sicuro di aver visto quella gara. Probabilmente Lewis ne sa un po’ di più io e Carlos eravamo ancora…". Max scherzava, Hamilton ha approfittato ed è entrato a gamba tesa e tra il serio e il faceto ha detto: "Eravate ancora sul seggiolone".

La rimonta da record di Schumacher fu involontariamente anche favorita da Lewis Hamilton che fu coinvolto in un incidente con Kobayashi, pilota giapponese all'epoca della Sauber, e per questo fu costretto al ritiro. E di quel Gp l'inglese non ricorda nulla: "Quella gara non la ricordo, penso che fosse stata una brutta gara per me, quindi non me la ricordo".