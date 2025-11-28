Verstappen: “Al posto di Piastri li avrei mandati all’inferno”. Max attizza il fuoco prima del Qatar

Ufficialmente sono in tre per lo scettro. Lando, Oscar e Max. In rigoroso ordine di classifica. In realtà la lotta per il Mondiale di F1 2025 pare solo a due. Norris contro Verstappen, che sornione si è messo lì e a suon di vittorie si è messo a tiro. Ora è nella posizione migliore possibile: non ha nulla da perdere e sa di poter realizzare un'impresa titanica. Per realizzarla ha bisogno anche di un aiutino, a Las Vegas è arrivato puntuale con la squalifica delle McLaren. Adesso c'è bisogno di qualche giochetto mentale. SuperMax si è messo in mezzo alla contesa tra Norris e Piastri e in Qatar pure a parole sta provando a seminare un po' di zizzania tra i due piloti.

24 punti tra Norris e Verstappen

La McLaren ha fatto sapere che non ci saranno ordini di scuderia. Norris è nettamente il più pimpante, ma Piastri non farà da valletto. Insomma, non si sposterà qualora ci fosse un duello e l'inglese avesse bisogno di punti. Una mossa rischiosa che potrebbe arrecare danni visto che adesso Verstappen è vicino. I 24 punti di distanza che separano Max e Lando, sono pure quelli che separano i due cavallini McLaren. Quindi si procede così. Ad Abu Dhabi, poi, si vedrà.

Max dà un consiglio a Piastri: "Se sei un vero vincente ci provi"

Piastri ha confermato la decisione, anche se mentre ne parlava non pareva così sicuro di sé. In fondo da Monza in poi per lui la stagione è un pianto. Verstappen invece prova a seminare dubbi, prova non certo ad aizzare i due piloti ma cerca di alzare la tensione. In fondo, i due McLaren sono novizi nella lotta al titolo. Così alla vigilia l'olandese, che vuole il quinto titolo in fila, ha affilato il coltello nel burro: "La decisione della McLaren è perfetta. Non potevano fare meglio. Come potevano dire all'improvviso a Piastri qualcosa di diverso? Se l'avessero detto a me non mi sarei proprio presentato e li avrei mandati tutti all'inferno".

Mindset, giochi mentali, nei quali Verstappen, così come il team Red Bull, è un maestro. Max cerca da Piastri un aiuto, quasi lo volesse come alleato: "Se sei un vero vincente ci provi, altrimenti potresti essere etichettato come un numero due. In ogni caso, per noi non cambia nulla perché non abbiamo niente da perdere".

Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri sul podio del GP di Monza dello scorso 7 settembre.

Cosa serve a Lando Norris per vincere il Mondiale F1

E questo è parzialmente vero. Perché se la classifica comunque dice che Norris è campione 2025 con due quinti posti in Qatar e Abu Dhabi e un terzo nella Sprint, è anche vero che arrivato fino a questo punto Verstappen vuole chiudere il cerchio vincendo il quinto Mondiale consecutivo, cosa capitata solamente a Michael Schumacher.