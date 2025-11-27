Formula 1, GP Qatar: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Gli orari del GP del Qatar della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, Sprint Race e gara della F1 sul circuito di Losail.

Penultimo round stagionale per la Formula 1 che dopo Las Vegas torna subito in pista per il ventitreesimo gran premio del Mondiale 2025 facendo tappa a Losail: da venerdì 28 a domenica 30 novembre sul circuito vicino a Doha va infatti in scena il GP del Qatar.

Il programma del penultimo weekend della F1 2025 non è quello canonico perché in questo gran premio va in scena l'ultima Sprint Race dell'anno: venerdì ci sono la prima e unica sessione di prove libere (FP1) e la qualifica per la gara sprint, sabato si torna in pista per la mini-gara e per le qualifiche tradizionali, domenica si chiude quindi con la gara lunga da 57 giri che assegna il bottino più ingente di punti validi per le classifiche iridate.

Causa fuso orario, anche gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato di Losail non saranno quelli consueti. L'intero programma del GP del Qatar sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre gratis in chiaro su TV8 in diretta si potranno vedere solo la Sprint Race e le qualifiche tradizionali, mentre qualifica sprint e gara saranno trasmesse in differita.

Dopo la vittoria di Max Verstappen e la squalifica delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri a Las Vegas, la tappa qatariota assume un'importanza cruciale per quel che riguarda il titolo piloti. A Losail dunque, fin dal venerdì, tutte le attenzioni saranno concentrate soprattutto sulle MCL39 del leader del campionato e dell'australiano e sulla RB21 dell'olandese per capire se Norris potrà chiudere i conti già in Qatar (dove arriva con 24 punti di vantaggio sul compagno di squadra e sul quattro volte campione del mondo appaiati in seconda posizione) oppure se Piastri e, soprattutto, Verstappen potranno ridurre il gap dalla vetta e rimandare tutti i discorsi iridati all'ultimo round stagionale.

Curiosità inoltre per vedere quali tra le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton e le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli saranno le monoposto più performanti su questo tipo di tracciato e chi dunque potrebbe inserirsi nella lotta per il successo con i piloti in corsa per il mondiale.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Qatar a Losail

Venerdì 28 novembre

14.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

18.30: Qualifiche Sprint (Sky Sport F1)

15.00: Sprint Race (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

19.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

17.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP QATAR F1 SU TV8

Sabato 29 novembre

13.00: differita Qualifiche Sprint (TV8 e tv8.it)

15.00: diretta Sprint Race (TV8 e tv8.it)

19:00: diretta Qualifiche (TV8 e tv8.it)

21.30: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Qatar F1 in diretta TV e in streaming

L'intero programma del GP del Qatar della Formula 1 2025 è trasmesso in diretta TV in esclusiva da Sky. È possibile vedere il Gran Premio di scena sul circuito di Losail sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo o, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi.

La Sprint Race del GP del Qatar 2025 si può vedere in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito tv8.it e sarà preceduta dalla replica delle Qualifiche Sprint che avrà inizio alle ore 13:00. Diretta in chiaro e live streaming gratis su TV8 anche per le qualifiche tradizionali di scena sabato alle ore 19. La gara F1 si può invece vedere in differita a partire dalle ore 21:30 della domenica.