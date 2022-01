Valtteri Bottas come non si era mai visto: nudo in spiaggia in Australia L’ex pilota della Mercedes sta preparando il Mondiale 2022 di Formula 1 in Australia e ha mostrato sui social una sua foto in cui fa le capriole in spiaggia.

A cura di Alessio Morra

Per Valtteri Bottas il 2022 rappresenta un nuovo inizio. Dopo cinque stagioni alla Mercedes, con tante luci e tante ombre, il finlandese è passato all'Alfa Romeo, che cercherà come minimo di fare meglio del 2021 (annata in cui ha raccolto le briciole). Bottas è in vacanza in Australia, ha deciso di prepararsi al caldo ed è volato lì prima del Capodanno. Con lui c'è anche la fidanzata Tiffany Cromwell. Sui social il pilota 32enne sta mostrando le sue vacanze e in una stories è apparso, addirittura, nudo.

Ha sorpreso e non poco il pilota dell'Alfa Romeo che ha raccolto decine di commenti per una foto in cui lo si vede su una meravigliosa spiaggia, con il mare alle spalle, e lo si vede soprattutto a testa in giù. Bottas spesso sui social ha mostrato immagini dei suoi allenamenti, sulla neve o in bicicletta. Quindi non sorprende vederlo a testa in giù, ma in quella foto è completamente nudo. E a memoria non si ricorda un'immagine di un pilota così, nemmeno di quelli scanzonati degli anni '70. Per non subire ban e soprattutto per decenza l'ex della Mercedes ha messo anche un'emoji sul suo corpo. Un'immagine comunque che non può passare inosservata.

Valtteri Bottas è uno dei veterani della Formula 1, vivrà la decima stagione nel 2022, le prime quattro con la Williams, le successive cinque con la Mercedes, da spalla di Hamilton. Ha alternato gare strepitose, in cui era letteralmente imbattibile anche per Lewis e Verstappen, come quest'anno in Turchia, ed è stato sempre velocissimo nelle qualifiche, 101 qualificazioni consecutive nella top ten e 20 pole position. Ma troppo spesso è mancato nei momenti decisivi, e nel 2021 il suo scarso apporto è stato un fattore determinante nel titolo vinto da Verstappen, Bottas è venuto meno soprattutto in Messico, ma anche in Russia, in Olanda e ad Abu Dhabi dove è praticamente sparito.