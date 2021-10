Valentino Rossi preoccupato per la sua ultima gara in Italia: “Non è facile restare concentrati” Valentino Rossi si prepara a vivere il suo ultimo gran premio italiano da pilota della MotoGP. A Misano in vista del GP dell’Emilia Romagna ci sarà l’ultimo abbraccio con i suoi tifosi e non esclude che tutte le emozioni possano influire sulla sua prestazione in pista: “La cosa più difficile sarà restare concentrato al massimo”.

A cura di Michele Mazzeo

L'ultima gara in Italia da pilota MotoGP per Valentino Rossi non sarà una gara come le altre. Il GP dell'Emilia Romagna che andrà in scena nel week end sul tracciato di Misano, distante soltanto una decina di chilometri dalla sua Tavullia, infatti sarà l'occasione per l'ultimo vero abbraccio tra il nove volte campione del mondo e il suo popolo, la nutrita schiera di tifosi che in questi 26 anni di militanza nel Motomondiale lo ha sempre supportato.

Sarà un lungo week end per il pilota 42enne che al termine della stagione si ritirerà dalla MotoGP. E per quanto, abbia cercato di nasconderlo in conferenza stampa, alla fine non ha potuto non ammettere che sarà comunque un vortice di emozioni: "Sarà bello dire ciao ai tifosi italiani ed è bello girare sul circuito di casa. Ma non sarà niente di speciale. Mi sento normale, voglio solo fare un buon weekend e una bella gara. Ovviamente sarà emozionante la fine della gara domenica, ma non ci saranno grandi differenze per me" aveva infatti detto inizialmente Valentino Rossi rispondendo a chi gli chiedeva come si sentisse alla vigilia del suo ultimo GP in Italia.

Più tardi però, quando gli stato chiesto se può ottenere un buon risultato in questo sua ultima gara di casa della carriera in MotoGP ha lasciato intuire che non sarà una gara come le altre e che in realtà le emozioni potrebbero giocargli un brutto scherzo: "Per me è un po’ difficile, perché gara dopo gara ci sono cose diverse. Tutti vogliono qualcosa di speciale prima di Valencia, ma il punto è stare sulla moto e girare e la cosa più difficile è restare concentrato al massimo. Devo essere focalizzato senza pensare che è l’ultima gara in Italia. Devo cercare di essere competitivo e un buon risultato potrebbe essere la top10" ha infatti ammesso il pilota Petronas che nella stessa conferenza stampa di Misano ha poi ribadito che non c'è alcuna possibilità che possa fare marcia indietro sul ritiro ("Di certo non ho cambiato idea").