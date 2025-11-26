MotoGP
Valentino Rossi non può dimenticarlo: “Vidi Maradona sulla griglia del GP, venne e mi baciò la mano”

Valentino Rossi racconta cosa accadde una domenica di agosto del 2008 a Misano: sulla griglia del Gran Premio di MotoGP si materializzò Diego Armando Maradona. Da lì in poi accadde di tutto, anche dopo la gara nel box Yamaha e poi a cena.
Immagine

Se è vero che i più grandi si riconoscono tra loro, Valentino Rossi e Diego Armando Maradona ci misero un attimo quel giorno del 2008 a Misano. Fu un giorno di gloria sportiva per Valentino (il campione delle moto vinse precedendo Jorge Lorenzo, poi a fine anno avrebbe vinto anche il Mondiale della MotoGP), ma quella giornata è rimasta scolpita nella sua memoria anche, se non soprattutto, per quello che accadde prima e dopo la corsa, con Maradona protagonista inatteso e meraviglioso. C'è una foto che dice molto: Diego che bacia con devozione e occhi chiusi la mano destra di Vale. Il resto lo racconta oggi Rossi e sembra davvero di vederli quei due fuoriclasse abbracciarsi, ridere e dirsi quanto si stimavano e volevano bene.

Valentino Rossi indossa la maglia numero 10 di Maradona sul podio del GP di Argentina del 2015
Valentino Rossi indossa la maglia numero 10 di Maradona sul podio del GP di Argentina del 2015

Il rapporto tra Valentino Rossi e Diego Maradona: stima reciproca enorme, i due miti si riconoscono

Valentino Rossi ha sempre dichiarato di essere un grandissimo tifoso di Maradona: lo ha definito un mito assoluto dello sport e "il più grande di tutti i tempi" nel calcio, raccontando che da bambino impazziva per lui. Il pilota cresciuto a Tavullia è infatti più giovane di 18 anni e 3 mesi rispetto al Diez e dunque negli anni '80 e inizi '90 se lo godeva con le maglie del Napoli e dell'Argentina. Maradona, a sua volta, era un appassionato di motori e seguiva la MotoGP. Diceva di ammirare Rossi per il talento, la personalità e il carisma, citandolo come uno dei più grandi sportivi italiani e paragonandolo spesso a sé stesso.

Cosa accade a Misano nel 2008: Maradona si presenta sulla griglia e va a baciare la mano di Rossi nella bolgia

Quella domenica 31 agosto 2008 gli astri si allinearono a Misano, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: "Prego Dio che il vincitore sia Valentino Rossi, perché mi sembra che faccia parte della storia di questo sport – disse Dieguito prima della gara – non volevo perdere l'occasione di vedere un grande come lui".

Diego Maradona festeggia nel box Yamaha la vittoria di Valentino Rossi a Misano nel 2008
Diego Maradona festeggia nel box Yamaha la vittoria di Valentino Rossi a Misano nel 2008

Rossi riavvolge il nastro di quei momenti bellissimi: "Maradona mi ha baciato la mano, quella del gas. E io gli ho baciato il piede sinistro – racconta Valentino a ‘Radio Deejay', alternando i verbi al presente e passato, quasi a percepire la presenza tuttora di Diego – Misano del 2008, cioè a un certo punto c'è Maradona… Sì, perché lui era a casa di Bagni, che è suo compagno di squadra del Napoli, che abita a Gatteo, a Rimini. E quindi loro sono rimasti molto amici e delle volte Maradona viene, veniva, a casa sua a fare una settimana".

Il ‘secondo tempo' nel box Yamaha: "Abbiamo fatto un po' di casino, anche lui festaiolo…"

"C'era il Gran Premio e quindi Diego ha detto: ‘Voglio andare a vedere Valentino' – continua il racconto di un toccato Valentino – E niente, quindi l'ho visto sulla griglia e… Maradona. Emozionante. Poi fortunatamente ho vinto e dopo è venuto nel box, abbiamo fatto un po' di casino, anche lui festaiolo… forse anche un po' troppo (ride, ndr). Un grandissimo, cioè un carattere, una personalità. A sedere lì… perché poi dopo siamo andati anche a cena insieme, siamo andati da Bagni e quindi siamo stati a cena insieme con Diego. Era uno già un po' provato, si vedeva che aveva avuto qualche problema".

Immagine
Immagine
Immagine
MotoGP
