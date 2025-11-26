Valentino Rossi non può dimenticarlo: “Vidi Maradona sulla griglia del GP, venne e mi baciò la mano”

Se è vero che i più grandi si riconoscono tra loro, Valentino Rossi e Diego Armando Maradona ci misero un attimo quel giorno del 2008 a Misano. Fu un giorno di gloria sportiva per Valentino (il campione delle moto vinse precedendo Jorge Lorenzo, poi a fine anno avrebbe vinto anche il Mondiale della MotoGP), ma quella giornata è rimasta scolpita nella sua memoria anche, se non soprattutto, per quello che accadde prima e dopo la corsa, con Maradona protagonista inatteso e meraviglioso. C'è una foto che dice molto: Diego che bacia con devozione e occhi chiusi la mano destra di Vale. Il resto lo racconta oggi Rossi e sembra davvero di vederli quei due fuoriclasse abbracciarsi, ridere e dirsi quanto si stimavano e volevano bene.

Valentino Rossi indossa la maglia numero 10 di Maradona sul podio del GP di Argentina del 2015

Il rapporto tra Valentino Rossi e Diego Maradona: stima reciproca enorme, i due miti si riconoscono

Valentino Rossi ha sempre dichiarato di essere un grandissimo tifoso di Maradona: lo ha definito un mito assoluto dello sport e "il più grande di tutti i tempi" nel calcio, raccontando che da bambino impazziva per lui. Il pilota cresciuto a Tavullia è infatti più giovane di 18 anni e 3 mesi rispetto al Diez e dunque negli anni '80 e inizi '90 se lo godeva con le maglie del Napoli e dell'Argentina. Maradona, a sua volta, era un appassionato di motori e seguiva la MotoGP. Diceva di ammirare Rossi per il talento, la personalità e il carisma, citandolo come uno dei più grandi sportivi italiani e paragonandolo spesso a sé stesso.

Cosa accade a Misano nel 2008: Maradona si presenta sulla griglia e va a baciare la mano di Rossi nella bolgia

Quella domenica 31 agosto 2008 gli astri si allinearono a Misano, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: "Prego Dio che il vincitore sia Valentino Rossi, perché mi sembra che faccia parte della storia di questo sport – disse Dieguito prima della gara – non volevo perdere l'occasione di vedere un grande come lui".

Diego Maradona festeggia nel box Yamaha la vittoria di Valentino Rossi a Misano nel 2008

Rossi riavvolge il nastro di quei momenti bellissimi: "Maradona mi ha baciato la mano, quella del gas. E io gli ho baciato il piede sinistro – racconta Valentino a ‘Radio Deejay', alternando i verbi al presente e passato, quasi a percepire la presenza tuttora di Diego – Misano del 2008, cioè a un certo punto c'è Maradona… Sì, perché lui era a casa di Bagni, che è suo compagno di squadra del Napoli, che abita a Gatteo, a Rimini. E quindi loro sono rimasti molto amici e delle volte Maradona viene, veniva, a casa sua a fare una settimana".

Il ‘secondo tempo' nel box Yamaha: "Abbiamo fatto un po' di casino, anche lui festaiolo…"

"C'era il Gran Premio e quindi Diego ha detto: ‘Voglio andare a vedere Valentino' – continua il racconto di un toccato Valentino – E niente, quindi l'ho visto sulla griglia e… Maradona. Emozionante. Poi fortunatamente ho vinto e dopo è venuto nel box, abbiamo fatto un po' di casino, anche lui festaiolo… forse anche un po' troppo (ride, ndr). Un grandissimo, cioè un carattere, una personalità. A sedere lì… perché poi dopo siamo andati anche a cena insieme, siamo andati da Bagni e quindi siamo stati a cena insieme con Diego. Era uno già un po' provato, si vedeva che aveva avuto qualche problema".