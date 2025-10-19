Motori
Valentino Rossi nella leggenda, il Dottore trionfa alla 8 ore di Indianapolis: “Vincere qui è speciale”

Inarrestabile Valentino Rossi. Il “Dottore” conquista la sua terza vittoria di fila alla 8 Ore di Indianapolis insieme al Team WRT, trionfando sullo storico Indianapolis Motor Speedway al termine di una gara segnata da pioggia e interruzioni nella seconda parte.
A cura di Vito Lamorte
Dalle due ruote alle quattro, il risultato non cambia: Valentino Rossi continua a vincere. Il pilota italiano, insieme a Kelvin van der Linde e Charles Weerts, ha conquistato la 8 Ore di Indianapolis con la BMW M4 n.46 del Team WRT, centrando il terzo successo consecutivo nella categoria GT.

La gara, valida per l’Intercontinental GT Challenge e il GT World Challenge America, è stata fortemente condizionata dal maltempo, con ore di sospensione e solo due giri effettivi sotto bandiera verde nelle fasi finali.

Nonostante le difficoltà, il trio del WRT ha mantenuto il comando fino al traguardo, regalando a Rossi un nuovo trionfo sullo storico circuito dove aveva già vinto in MotoGP nel 2008.

Valentino Rossi: "Vincere qui per me è molto speciale"

"Sono molto contento perché è stata una gara fantastica e alla fine siamo stati molto fortunati. Vincere qui per me è davvero speciale perché lo avevo già fatto nel 2008 con la MotoGP, quindi è qualcosa di fantastico. E sono anche molto felice di aiutare Kelvin a vincere il campionato", ha commentato il nove volte campione del mondo.

Con questa vittoria, van der Linde si prende il quarto successo in cinque gare, risultato che gli vale anche il titolo piloti, mentre la BMW celebra il suo primo titolo costruttori nella serie mondiale GT3.

Il trio formato da Valentino Rossi, Kelvin van der Linde e Charles Weerts ha trionfato nella 8 Ore di Indianapolis, valida per l’Intercontinental GT Challenge e il GT World Challenge America, al volante della BMW M4 n.46 del Team WRT. Una vittoria arrivata al termine di una corsa segnata da un forte temporale, che ha permesso solo due giri effettivi sotto bandiera verde nelle ultime quattro ore.

Finale amaro per Raffaele Marciello, che dopo un sorpasso spettacolare sulla Mercedes-AMG di Luca Stolz era riuscito a portarsi in testa e a sognare un clamoroso ribaltone in classifica. Il suo ritmo, fino a quel momento inarrivabile per gli avversari, non è però bastato per coronare il sogno titolo. Nella categoria AM, invece, trionfo per la AF Corse USA, che si aggiudica il campionato riservato agli amatori.

29 CONDIVISIONI
