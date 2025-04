Valentino Rossi intramontabile: a 46 anni a Imola realizza la prima pole position a quattro ruote

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Valentino Rossi non finisce di stupire, mai. Il ‘Dottore' a Imola ha conquistato la prima pole position della sua carriera nel WEC con la BMW del Team WRT: è la prima pole che Rossi ottiene nella sua veste da pilota nella classe LMGTt3. Rossi partirà così al comando con la vettura numero 46 alla Sei Ore di Imola, che scatta alle ore 13 di domenica 20 aprile.

Pole di Rossi a Imola

Gli appuntamenti del Mondiale WEC prevedono tutte gare di durata. Ciò significa che ogni vettura viene pilotata da tre guidatori differenti. Rossi corre con Al-Harthy e van der Linde. Il Dottore è stato il più rapido facendo segnare il tempi di 1'42"355. Rossi ha rifilato oltre tre decimi al secondo classificato, l'austriaco Schmid che guida una Lexus. Prima pole position conquista in persona per Rossi, che era già partito davanti a tutti in passato, ma non era stato lui a piazzare la zampata.

La top ten: 1) Bmw #46 (Al-Harthy-Rossi-K. van der Linde) 1'42″355; 2) Lexus #87 (Umbrarescu-Schmid-Lopez) 1'42″661; 3) Aston Martin #27 (James-Robichon-Drudi) 1'42″703; 4) Ferrari #21 (Heriau-Mann-Rovera) 1'42″920; 5) Lexus #78 (Robin-Gehrsitz-Masson); 6) 1'43″132Ford #88 (Gattuso-Levorato-Olsen); 7) 1'43″152Porsche #92 (Hardwick-Pera-Lietz), 8) 1'43″376McLaren #95 (Leung-Gelael-Sato) 1'43″413; 9) McLaren #59 (Cottingham-Baud-Saucy) 1'43″721; 10) Corvette #81 (van Rompuy-Andrade-Eastwood) 1'43″807.

Antonio Giovinazzi in pole nella gara WEC

In generale grande giornata per i colori italiani a Imola, perché Antonio Giovinazzi ha realizzato la pole position nella gara del WEC 2025. Alle spalle di Giovinazzi partirà un'altra Ferrari, quella di Kubica che ha confermato la prima fila. Cosa non accaduta purtroppo alla Ferrari di Fuoco. Non ci sarà la tripletta e il monocolore al via. La Ferrari numero 50 scatterà addirittura dalla diciottesima posizione.