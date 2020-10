Il coronavirus ha costretto Valentino Rossi a restare in isolamento nella sua Tavullia facendogli saltare il GP di Aragon, decimo appuntamento del Mondiale 2020 della MotoGP, (e probabilmente anche il GP del Teurel della prossima settimana), ma non sembra avergli fatto perdere la voglia di scherzare. Il "Dottore", risultato positivo al Covid-19 dopo aver avvertito i sintomi nella giornata di giovedì, oggi è infatti intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, intrattenendosi per alcuni minuti con i conduttori Linus e Nicola Savino, parlando delle sue condizioni senza rinunciare però alla solita ironia.

"Se fossi dovuto rimanere una settimana rinchiuso ad Aragon, mi sarei buttato dal terrazzo – ha detto infatti ridendo Valentino Rossi quando i due speaker gli hanno fatto notare che è stato un bene che si sia accorto della positività al Covid prima di partire per la Spagna –. Praticamente, ho fatto il tampone classico del martedì mattina, quindi avevo il semaforo verde per entrare nel paddock, ma mercoledì notte ho cominciato a stare male e i sintomi erano proprio quelli: mal di schiena, male alle ossa, mal di testa. Poi mi sono misurato la febbre e avevo 37,6. Quindi sono andato a fare un altro tampone rapido, che era negativo, ma – ha rivelato il 41enne di Tavullia – ho deciso comunque di non partire perché stavo male. L'esito del tampone buono è arrivato nel pomeriggio ed era positivo, ma per fortuna che sono rimasto a casa, almeno sono da me".

A distanza di poche ore dalla scoperta della sua positività è stata ufficializzata anche quella di un'altra icona dello sport italiano, vale a dire Federica Pellegrini, alla quale il Dottore ha inviato un messaggio per sdrammatizzare la situazione. A rivelarlo lo stesso Valentino Rossi che, al termine della conversazione con Linus e Nicola Savino su Radio Deejay ha detto: "Un pochino mi ha consolato (il fatto che non sia l'unico sportivo ad esser risultato positivo al Covid-19, ndr), l'ho scritto anche a Federica. Le ho detto che il virus ci vede bene, perché ha preso me, te, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. Ha alzato il tiro – ha concluso con tono sarcastico –. Comunque alla fine è come un'influenzona: febbre costante, mal di testa, mal di ossa".