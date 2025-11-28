Tsunoda incredulo per lo strano messaggio radio in Qatar: “Non sapevo che Bottas stesse guidando”

Un team radio delle libere del Qatar non è passato inosservato. L’ingegnere di Tsunoda ha avvertito il pilota Red Bull della presenza di Bottas, che però quest’anno in Formula 1 non corre.

L'unica sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, è stata piuttosto movimentata. Capovolgimenti di fronte a raffica con alla fine una McLaren velocissima e ancora favorita per la vittoria del titolo. Ma durante la sessione c'è stato un momento di grande ilarità nel quale è diventato inaspettato protagonista Valtteri Bottas, che per un ingegnere Red Bull era in pista. Il più stupito è stato il finlandese, immediatamente inquadrato dalle telecamere della Formula 1. Anche se il vero protagonista era Yuki Tsunoda.

"Bottas sta iniziando il giro", il team radio contiene un bell'errore

Si è quasi a metà delle libere del Qatar, che prevedono la Sprint Race e di conseguenza una sola sessione di libere nella quale l'attività è notevole. Tsunoda parte forte e fa pensare di conseguenza che Verstappen sarà l'uomo da battere. Le telecamere non indugiano troppo sul giapponese fino a quando non spunta un team radio nel quale si vive un momento ilare e surreale al tempo stesso.

In un replay si vede il nipponico sfrecciare sul rettilineo di Losail e mentre va alla massima velocità sente il suo ingegnere di pista che gli dice: "Bottas sta iniziando il giro". Un'informazione classica. Si informa il pilota di quanto accade tanto davanti quanto alle sue spalle. Tsunoda è lestissimo nella risposta ed è anche sagace: "Non sapevo che Bottas stesse guidando". Il team radio diventa virale in pochi secondi. L'ingegnere risponde con un laconico: "Si, ok!".

Leggi anche Hamilton e Leclerc umiliati pubblicamente da Elkann, a Las Vegas rispondono come se leggessero un gobbo

Il vero stupore di Bottas, chiamato in causa a sorpresa

Mentre va in onda il replay, altre telecamere si fiondano nel box della Mercedes, dove è regolarmente posizionato Valtteri Bottas al fianco di Toto Wolff. Il finlandese, che è diventato sempre più un clamoroso personaggio fuori la pista in quest'ultima annata, mostra con un'espressione da autentica sagoma il suo grande stupore e così si prende totalmente i suoi quindici secondi di notorietà del venerdì.