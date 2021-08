Tripletta italiana in Moto 3 a Silverstone: Fenati, Antonelli e Foggia sul podio al GP Gran Bretagna Podio tutto italiano in Moto3 a Silverstone: Romano Fenati vince la gara del GP della Gran Bretagna tagliando il traguardo davanti ai connazionali Niccolò Antonelli e Denis Foggia. Primo podio tutto azzurro a Silverstone nella classe di minor cilindrata del Motomondiale. Il pilota del Max Racing Team torna in lotta per il titolo iridato: 11° il leader Acosta.

A cura di Michele Mazzeo

Tripudio italiano in Inghilterra. Romano Fenati vince la gara di Moto3 del GP della Gran Bretagna tagliando il traguardo davanti ai connazionali Niccolò Antonelli e Denis Foggia. Podio tutto azzurro dunque a Silverstone nella classe di minor cilindrata del Motomondiale 2021.

Dopo esser partito dalla pole position il pilota del Max Racing Team domina la gara trovando così il primo successo stagionale che gli consente di riaprire i giochi in ottica titolo Mondiale con il leader Pedro Acosta che ha chiuso solamente all'11° posto (dopo esser scattato dalla 22a casella della griglia di partenza. Stoico, alle spalle di Fenati, Niccolò Antonelli che, nonostante ancora non al 100% dopo le fratture alla mano riportate dall'incidente in Stiria, è riuscito a resistere alla rimonta della coppia formata da Denis Foggia e Guevara strappando così il secondo posto finale. Da applausi anche il pilota italiano del Team Leopard che in volata ha regolato lo spagnolo andando così a completare un podio tutto azzurro a Silverstone.

Menzione speciale anche per l'altro italiano, Andrea Migno, che avrebbe potuto completare addirittura un poker tricolore in questo GP della Gran Bretagna di Moto3. Il 25enne di Cattolica però è stato sfortunato: dopo un'ottima partenza, a dodici giri dal termine, mentre era in lotta con Fenati per la testa della corsa, è stato costretto al ritiro a causa di un guasto alla sua moto.

Ordine d'arrivo gara Moto3 GP Gran Bretagna 2021 a Silverstone