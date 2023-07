Tragico incidente all’Isola di Man, coinvolto anche uno spettatore: due morti nella Southern 100 All’Isola di Man nella Southern 100, una corsa di moto, c’è stato un tragico incidente nel quale sono stati coinvolti due piloti, uno spettatore e un commissario di gara.

A cura di Alessio Morra

Un'altra notizia drammatica giunge dall'Isola di Man, dove nel corso della Southern 100, una delle grandi classiche su strada, c'è stato un terribile incidente che ha coinvolto due piloti, ma anche un commissario e uno spettatore. Due di loro purtroppo sono morti e hanno perso la vita a causa delle gravi ferite riportate dopo l'impatto. Questo è l'ennesimo tragico episodio che accade sul Billown Circuit, dove già in passato sono morti decine di piloti.

Il circuito dell'Isola di Man purtroppo si è rivelato ancora scenario di un tragico evento, accaduto questa volta durante la Southern 100, una delle grandi classiche delle corse su strada in corso di svolgimento al Billown Circuit, dove si è verificato un bruttissimo incidente che ha coinvolto due piloti, un commissario di gara e uno spettatore. Due i morti, i loro nomi non sono stati resi noti. Né sono stati dati ulteriori dettagli essendoci delle indagini in corso.

La notizia è stata annunciata dagli organizzatori della storica corsa: "L’incidente ha coinvolto due piloti, un commissario e uno spettatore ed è con profonda tristezza che la Southern 100 si rammarica di dover annunciare che questo scontro ha provocato due morti. Attualmente non siamo in grado di fornire ulteriori dettagli sulle persone coinvolte nell’incidente e l’attuale obiettivo dell’organizzatore è quello di supportare le persone coinvolte. Il Corner of Inquests è stato informato. Un’ulteriore dichiarazione sarà rilasciata a tempo debito".

L'Isola di Man, che fa parte del Regno Unito, affascina i piloti ma purtroppo miete vittime. Il tracciato è di un'incredibile pericolosità. Poco più di un mese fa era morto Raul Torras Martinez, impegnato in una gara del Tourist Trophy. Il pilota spagnolo è stato, tragicamente, il 267° pilota morto su quel circuito a causa di un incidente. Solo in una edizione del TT non ci sono state vittime, in quella del 2022 persero la vita addirittura tre piloti, l'ultimo Davy Morgan.