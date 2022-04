Tragedia in MotoGP, incidente mortale dopo la gara in Argentina: muore un poliziotto di 45 anni Si chiude con una assurda tragedia la tappa argentina del Motomondiale 2022: un bruttissimo incidente che ha coinvolto il convoglio di tir che trasportava il materiale della MotoGP verso l’aeroporto è costato la vita ad un poliziotto di 45 anni rimasto schiacciato tra due camion.

A cura di Michele Mazzeo

Un'assurda tragedia scuote il mondo della MotoGP alla vigilia del GP delle Americhe che si disputerà ad Austin nel imminente weekend. Un poliziotto argentino di 45 anni è morto in seguito ad un drammatico incidente che ha coinvolto il convoglio di tir del Motomondiale che stava trasportando le attrezzature dal circuito di Termas de Rio Hondo, dove lo scorso week end si è disputato il GP d'Argentina, all'aeroporto di Tucuman.

Il sergente della Gendarmeria Nazionale argentina Juan Ramon Espinosa che scortava la carovana in sella ad una moto è infatti rimasto schiacciato tra due dei quattro camion che componevano il convoglio diretto all'aeroporto e per lui, nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. A generare l'incidente che ha causato il tragico decesso del 45enne sarebbe stato il conducente del tir che chiudeva la lunga fila indiana di mezzi pesanti che si sarebbe accorto in ritardo del rallentamento dei camion che lo precedevano (a causa di lavori in corso sul ponte di accesso alla città di San Miguel de Tucuman) e non è riuscito quindi a frenare dando così il via al tamponamento a catena che ha visto perdere la vita il giovane poliziotto argentino.

Si chiude dunque nel peggiore dei modi la tappa argentina del Motomondiale 2022 che, proprio per problemi di logistica, aveva visto comprimersi a soli due giorni il programma sulla pista di Termas de Rio Hondo (con la cancellazione delle attività del venerdì) e che con questa tragedia certifica come l'intera operazione logistica del GP d'Argentina sia stata un vero e proprio disastro.

I guai derivanti da questa "operazione argentina" per la MotoGP, ma anche per Moto2 e Moto3, potrebbero però non essersi conclusi qui. I mezzi coinvolti nell'incidente che ha visto la morte del sergente Espinosa sono infatti stati sequestrati dalle forze dell'ordine argentine procurando un notevole ritardo nel trasferimento dei materiali verso Austin dove venerdì dovrebbe avere inizio il programma in pista del GP delle Americhe. Al momento il programma originale è confermato ma non si esclude, qualora il ritardo dovrebbe protrarsi ancora, che la Dorna apporti delle modifiche come avvenuto qualche ora prima dell'inizio dello scorsa tappa argentina.