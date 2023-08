Toto Wolff svela cosa mangia a pranzo e cena: è sempre la stessa cosa, menu fisso Il boss della Mercedes Toto Wolff racconta che mangia sempre la stessa cosa a pranzo e cena: ecco il menu fisso dell’austriaco.

A cura di Paolo Fiorenza

Anche quest'anno, come nella passata stagione, la Mercedes si deve accontentare delle briciole lasciate dalla stradominante Red Bull, che si avvia a vincere il secondo Mondiale costruttori di Formula 1 consecutivo, mentre tra i piloti Max Verstappen farà il tris dopo il 2021 e il 2022. Una superiorità imbarazzante, sintetizzata alla perfezione dal team radio quasi delirante dell'olandese nel finale del GP del Belgio, e che non può certamente andare bene a Toto Wolff, che era abituato a ben altro.

Il team principal e CEO della Mercedes veniva infatti a sua volta da una striscia di ben 8 titoli costruttori di fila, prima del ribaltone impostogli dalla Red Bull. Un vincente seriale, questo è il 51enne austriaco, che ha completamente dedicato la propria vita ai successi della sua scuderia, al punto da ottimizzare qualsiasi altra cosa "superflua" e non utile alla causa della gestione della Mercedes e dei Gran Premi.

Toto Wolff e la moglie Susie, sono sposati dal 2011

Wolff ha svelato alla BBC la sua routine durante il calendario delle corse, quando lo stress del proprio lavoro lo ha visto ridurre le variabili in altri aspetti della sua vita: "Per me si tratta davvero di ridurre le cose banali. Indosso gli stessi vestiti, mangio lo stesso cibo, al punto che i miei assistenti mi prenotano la stessa camera d'albergo ogni anno".

Dunque anche il cibo è ritenuto una cosa meno importante dal boss della Mercedes, che è arrivato al punto di avere menu fisso sia a pranzo che cena: "Mangio lo stesso pane scuro, un pane di segale con burro e un po' di prosciutto. Cappuccino piccolo – prendo mezzo cappuccino perché ne voglio un altro mezzora dopo – e poi petto di pollo con insalata di pomodori. E lo stesso lo mangio anche a cena!".

Una dieta abbastanza ferrea considerando l'impatto calorico complessivo, ma d'altronde per Wolff conta solo stare sul pezzo e vincere titoli. Magari durante la pausa invernale della Formula 1 una cenetta diversa con la moglie Susie ci esce…