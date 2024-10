Tifosi in pista a gara in corso nel GP USA della F1: scene assurde ad Austin con le auto a 200 km/h

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024 ha regalato grandi emozioni, sia a tifosi Ferrari che hanno assistito ad una doppietta che mancava da quasi 20 anni, sia agli altri tifosi che si sono goduti il lungo e serrato duello finale in pista tra i due contendenti al titolo iridato Max Verstappen e Lando Norris conclusosi con una penalità comminata a quest'ultimo che ha sollevato innumerevoli discussioni e polemiche. Ma il finale, quello che nemmeno in diretta TV si è visto, è stato davvero particolare. Perché ad Austin c'è stata un'invasione di pista, iniziata praticamente quando Charles Leclerc stava tagliando il traguardo. Si è venuta infatti a creare una situazione molto pericolosa, che ha messo nei guai anche gli organizzatori.

L'organizzatore del Gran Premio degli Stati Uniti ha difatti ricevuto una multa di mezzo milione di euro, di cui il 70% (350mila euro) è stato sospeso, poiché circa 200 spettatori sono entrati in pista quando ancora le monoposto stavano sfrecciando sul tracciato texano per raggiungere il parco chiuso dove parcheggiarsi per svolgere le canoniche operazioni post-gara.

Come riporta la nota diramata dai Commissari FIA infatti "un folto gruppo di spettatori, stimato in circa 200 persone, della tribuna che costeggia la corsia dei box, ha scavalcato una piccola recinzione, per poi passare sotto la rete di protezione, scavalcare il muro a lato della pista e immettersi nel rettilineo principale. Il tutto mentre le auto in gara erano ancora in pista e stavano effettuando il giro di cooldown dopo la bandiera a scacchi".

Per fortuna, spavento a parte, questa invasione di pista con le monoposto ancora sul tracciato di Austin, non ha provocato nessun incidente. Ma il potenziale pericolo corso da quei numerosi spettatori e dagli stessi piloti che hanno rischiato di trovarseli davanti all'improvviso mentre comunque viaggiavano ad una velocità che poteva anche raggiungere i 200 km/h, ha convinto i Commissari FIA a punire severamente gli organizzatori del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024 rei di non aver identificato "una potenziale area di incursione nel momento in cui si era stilato il Piano di Sicurezza per il Gran Premio".

Un episodio considerato molto grave da parte della stessa Federazione Internazionale che, oltre alla sanzione pecuniaria, ha imposto loro anche di rivedere e adeguare immediatamente il Piano di Sicurezza per il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 valutando anche se esistono altre aree del tracciato di Austin in cui è potenzialmente possibile un ingresso coatto in pista da parte degli spettatori.