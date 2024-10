video suggerito

Perché Norris è stato penalizzato per il sorpasso a Verstappen e per alcuni è stato uno scandalo I 5 secondi di penalizzazione inflitti a Norris hanno scatenato infinite polemiche: perché il britannico è stato sanzionato e cosa non torna nella ricostruzione.

A cura di Ada Cotugno

Il finale del GP degli Stati Uniti è stato segnato dalla grande controversa tra Max Verstappen e Lando Norris, penalizzato dalla FIA per un sorpasso avvenuto oltre i limiti che gli è costato il terzo posto finale. Mentre Leclerc e Sainz hanno festeggiato la bellissima doppietta, in casa McLaren è montata l'agitazione per una sanzione che non è stata condivisa da tutto il team: il pilota britannico ha lanciato pesanti accuse contro l'ex Campione del Mondo, ma secondo i commissari ha infranto in pieno una regola durante quel sorpasso.

Il report fatto dagli steward sottolinea che Norris non ha rispettato un punto del regolamento delle Linee guida sugli standard di guida: si tratta di un documento che non è disponibile per il pubblico, ma che è stato inviato a tutti i partecipanti del GP per avere un un quadro chiaro che permetta di prendere decisioni più coerenti durante le gare. Queste linee guida sono state stilate in collaborazione con i piloti, ma il britannico continua a non essere d'accordo con questa decisione per lui inaccettabile, dato che anche l'olandese ha infranto il regolamento con la sua manovra.

Perché Norris è stato sanzionato dalla FIA

La regola alla quale si sono appellati per la penalizzazione è poco conosciuta al pubblico e per questo ha creato grandi confusioni tra gli appassionati. Norris avrebbe superato Verstappen con una manovra non regolare, ossia che non rispetta i parametri delle line guida stilate dalla FIA assieme a tutti i piloti partecipanti. Per essere regolare un sorpasso deve seguire tre requisiti: posizionare l'asse anteriore almeno accanto all'asso anteriore dell'altra vettura all'apice della curva, guidare in modo sicuro e controllato durante tutta la manovra ed essere in grado di effettuare la curva entro i limiti della pista.

Secondo il verdetto degli steward Norris non ha rispettato neanche il primo criterio, per cui è scattata immediatamente la sanzione. Da regolamento Verstappen non era tenuto a dargli spazio in uscita, dato che il suo rivale aveva perso il "diritto alla curva". Per evitare la penalizzazione il pilota McLaren avrebbe dovuto ridare la posizione all'olandese ma così non è stato: le immagini hanno ripreso la sua posizione irregolare, una prova schiacciante dell'infrazione.

La decisione ha suscitato un grande scandalo dato che in quello stesso frangente che Verstappen era finito con tutte e quattro le ruote oltre i limiti del tracciato. Anche in questo caso il regolamento parla chiaro perché anche il difendente deve affrontare la curva restando entro i limiti della pista e non deve forzare il rivale fuori pista: sono questi i due punti controversi che hanno scatenato e alimentato la polemica.

La penalità dimezzata

Sempre secondo il regolamento in casi simili la penalità per il pilota sarebbe di 10 secondi, ma a Norris ne sono stati inflitti soltanto 5. Perché? La motivazione si trova nel documento stilato dagli steward alla fine della gara: "Viene imposta una penalità di cinque secondi invece della penalità di 10 secondi raccomandata nelle linee guida perché, avendo commesso il sorpasso all'esterno, il conducente della Car 4 aveva poche alternative se non quella di lasciare la pista a causa della vicinanza della Car 1 che aveva anche lei lasciato la pista. Alla luce di quanto sopra, stabiliamo che questo non conterà come uno "strike" del limite di pista per la Car 4″.