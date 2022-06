Test MotoGP a Barcellona, Quartararo si conferma: aumentano i rimpianti per Bagnaia Il giorno dopo il GP della Catalogna la MotoGP è tornata sul circuito del Montmelò di Barcellona per una giornata di test nella quale Fabio Quartararo si è confermato il più veloce mentre Pecco Bagnaia ha visto aumentare i propri rimpianti per l’incidente alla prima curva che lo ha estromesso dalla corsa catalana facendogli perdere terreno nella lotta per il titolo Mondiale 2022.

A cura di Michele Mazzeo

Ad un solo giorno di distanza dal GP della Catalogna dominato da Fabio Quartararo, i piloti della MotoGP sono tornati in pista sul circuito del Montmelò di Barcellona per una sessione di test in cui, oltre a mettere a posto alcuni aspetti delle proprie moto, hanno avuto la possibilità di provare delle novità (soprattutto per quanto riguarda Aprilia e Ducati che hanno portato rispettivamente un codone con un nuovo profilo e nuove fiancate per quanto riguarda le RS-GP e nuovo cupolino e nuove ali invece per le moto della casa di Borgo Panigale).

La classifica finale dei test conferma la supremazia su questa pista di Fabio Quartararo in sella alla sua Yamaha, ma soprattutto aumenta i rimpianti dell'alfiere del team ufficiale della Ducati Pecco Bagnaia che, dopo aver collezionato uno zero in gara a causa dell'incidente alla prima curva innescato da Nakagami (assente ai test così come l'infortunato Alex Rins e Jorge Martin volato in Italia per operarsi al polso) chiude al secondo posto con solo quattro millesimi di ritardo dal francese dopo aver girato sui suoi tempi per tutta la sessione. Una prestazione che lascia pensare che qualora avesse potuto disputare la gara sarebbe quasi certamente riuscito a stare con il con il campione del mondo in carica e giocarsi magari anche il successo nel finale. Terzo miglior crono per Johann Zarco che con l'unica Desmosedici del Team Pramac precede anche questa volta Aleix Espargaro con l'Aprilia reduce dal clamoroso errore all'ultimo giro di gara che ha regalato il podio proprio al pilota francese.

L'altro fratello Espargaro, Pol, chiude invece in quinta posizione confermandosi come il miglior pilota Honda in pista in assenza di Marc Marquez che dopo la quarta operazione all'omero del braccio destro sarà ancora costretto a stare fuori a lungo. Sesto Jack Miller che in settimana dovrebbe annunciare il suo addio alla Ducati al termine della stagione per passare in KTM mentre Enea Bastianini (nono quest'oggi dietro anche a Maverick Vinales e Franco Morbidelli) e Jorge Martin sono i due contendenti per prendere il suo posto nel team ufficiale della casa di Borgo Panigale nella prossima stagione.

Continua a mostrare miglioramenti anche l'altro alfiere del Team Gresini Fabio Di Giannantonio che conclude questo test sul circuito di Barcellona con la decima prestazione cronometrica di giornata precedendo tutte le KTM, Joan Mir (unico motorizzato Suzuki in pista) e entrambi i piloti del Team VR46 con Luca Marini che chiude 13° mentre Marco Bezzecchi, in difficoltà, penultimo con il solo Raul Fernandez alle spalle.

La classifica dei test di Barcellona della MotoGP 2022