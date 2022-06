Espargaró saluta i tifosi ma la gara non è finita e perde il podio: una cosa mai vista in MotoGP Un episodio che rimarrà nella storia della MotoGp: Aleix Espargaró saluta il pubblico perché pensa che la gara sia finita ma è il penultimo giro. Il pilota Aprila ha chiuso al quinto posto.

A cura di Vito Lamorte

Un finale incredibile per il GP di Catalunya 2022, ma per il Motomondiale in generale. Quello che è successo ad Aleix Espargaró è qualcosa di incredibile e, a memoria d'uomo, si tratta di un episodi mai visto in MotoGP. Al penultimo giro il pilota dell'Aprila ha iniziato a salutare il pubblico perché pensava che di aver messo in ghiaccio la seconda posizione ma non era così.

Tutti hanno pensato ad un problema al motore ma lo spagnolo ha, semplicemente, pensato che la gara fosse finita.In questo modo i suoi avversari sono passati avanti ed Espargaró ha chiuso al 5° posto, ma ha perso punti importantissimi per la classifica Piloti.

Appena tornato il pilota classe 1989 si èal box con le mani sul casco, un errore così è molto grave a questi livelli, dato che si stava giocando il Mondiale