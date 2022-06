Fabio Quartararo vince il GP di Catalunya 2022 di MotoGP, domenica nera per i piloti italiani Il GP di Catalunya 2022 di MotoGP lo ha vinto Fabio Quartararo davanti a Jorge Martin e Joan Zarco. Clamoroso errore di Aleix Espargaró all’ultimo giro.

A cura di Vito Lamorte

Fabio Quartararo ha vinto il GP di Catalunya 2022 allungando nella classifica Piloti su Aleix Espargaró, che a Barcellona ha provato a stare dietro al francese ma all'ultimo giro il pilota dell'Aprilia ha mollato ed è finito fuori dal podio. Il campione in carica ha fatto una gara a parte, con grande attenzione al consumo delle gomme, dato il caldo di Barcellona. Sul podio finiscono Jorge Martin e Joan Zarco.

Domenica nerissima per i piloti italiani, visto che in quattro sono finiti a terra e non hanno concluso la gara: sono finiti fuori prima del tempo Bagnaia, Bezzecchi, Bastianini e Di Giannantonio.

La classifica finale del GP di Catalunya 2022

1 F. QUARTARARO 40:29.360

2 J. MARTIN 6.473

3 J. ZARCO 8.385

4 J. MIR 11.481

5 A. ESPARGARO 14.395

6 L. MARINI 15.430

7 M. VIÑALES 15.975

8 B. BINDER 21.436

9 M. OLIVEIRA 26.800

10 A. MARQUEZ 30.192