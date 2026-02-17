Test F1 2026 in Bahrain, come vederli in TV e in diretta su Sky: programma e orari degli ultimi 3 giorni

Dal 18 al 20 febbraio tornano i test F1 2026 in Bahrain: programma, orari e come seguire l’ultima tre-giorni di prove a Sakhir in diretta su Sky Sport F1 e streaming su NOW.

Archiviata la prima tornata, la Formula 1 torna subito in pista a Sakhir per l'ultima finestra di lavoro collettiva prima del debutto del Mondiale: dal 18 al 20 febbraio vanno in scena gli ultimi tre giorni di test F1 2026 in Bahrain, decisivi per rifinire le monoposto nate dalla rivoluzione regolamentare. Il fuso conta: in Bahrain si corre due ore avanti rispetto all'Italia, quindi quando a Sakhir sono le 10, qui sono le 8.

Questa volta la copertura è totale: i test si vedono in diretta TV su Sky Sport F1 e in streaming su NOW (oltre al canale YouTube di Sky), a differenza della prima settimana seguita con programmazione più limitata. In pista ci saranno tutti i piloti attesi in griglia nella stagione 2026, compresi quelli dei progetti più nuovi e osservati come Audi e Cadillac.

Dopo lo shakedown "blindato" di Barcellona e i primi tre giorni in Bahrain, ora i team iniziano ad alzare l'asticella: più simulazioni, più lavoro sulle power unit, sulla gestione energia e sulle gomme (arrivano anche le mescole più morbide), con aggiornamenti aerodinamici che possono già dire qualcosa sulle gerarchie verso Melbourne. Gerarchie che al momento, in attesa della decisione riguardo al presunto "trucco" del motore Mercedes, vedono proprio il team di Brackley favorito rispetto alle inseguitrici, su tutte la Ferrari. In questo clima di nascondino, a Maranello Vasseur ha scelto la linea del profilo basso: "La cosa più positiva è che nessuno stia parlando di noi. Mi piace questa situazione".

Programma e orari dei test della Formula 1 in Bahrain

Il format di questa ultima tre-giorni di test prestagionali della Formula 1 2026 è lo stesso già visto nella sessione di prove sul tracciato di Sakhir della scorsa settimana: una sola monoposto in pista per team e turni gestiti liberamente (giornata intera per un pilota oppure split mattina/pomeriggio con cambio driver durante la pausa pranzo).

Orari italiani di day-1, day-2 e day-3:

Sessione mattutina: 08:00 – 12:00

Pausa pranzo: 12:00 – 13:00

Sessione pomeridiana: 13:00 – 17:00

Dove vedere i test F1 in tv

Gli ultimi tre giorni di test F1 2026 sono visibili in diretta TV integrale su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare). La diretta streaming è disponibile su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW, con aggiornamenti e contenuti video anche sui canali digitali di Sky compreso la trasmissione gratuita sul canale Youtube di Sky Sport F1.