Strepitosa vittoria di Dennis Foggia a Misano in Moto3: la lotta per il titolo con Acosta è aperta Dennis Foggia è stato protagonista di una fantastica rimonta dal 14° posto a Misano e ha centrato un successo importantissimo che gli permette di restare in corsa per il titolo Piloti in Moto3. Gara spettacolare del pilota romano, che dopo le qualifiche deludenti ha guidato in maniera eccezionale e ora incalza Pedro Acosta. Sul podio anche Jaume Masiá.

A cura di Vito Lamorte

Straordinario Dennis Foggia, che vince una gara strepitosa in rimonta dopo le qualifiche deludenti di ieri e tiene viva la battaglia per il titolo in Moto3. Il pilota romano è stato il protagonista di una prestazione spettacolare a Misano e con questo suo acuto tiene ancora aperto il Mondiale: una rimonta dalla 14esima alla prima posizione e una lotta serrata con Acosta e Masia fino all'ultimo metro. Sotto la bandiera a scacchi il pilota Leopard è riuscito a strappare dei punti importanti sul giovane rookie leader di campionato, che ha chiuso al terzo posto per un soffio: adesso il distacco tra i due piloti che guidano la classifica generale è di 21 punti e la lotta per il titolo è sempre più intensa. Secondo posto per Jaume Masia.

A completare la top 5 ci sono Darryn Binder e Stefano Nepa, che ha cercato in tutti i modi di dare fastidio ad Acosta nel finale. Niccolò Antonelli ha chiuso al sesto posto e Romano Fenati si è piazzato alle sue spalle dopo aver recuperato diverse posizioni rispetto alla partenza. Completano le prime dieci posizioni il giapponese Ayumu Sasaki, lo spagnolo Xavier Artigas e Filip Salac. Ha chiuso al 16° posto Alberto Surra mentre non hanno portato a termine la gara Andrea Migno e Riccardo Rossi per cadute.

Grande gioia da parte di Foggia sul podio e nel post-gara a Sky: "È stato un weekend difficile in tutte le sessioni, poi sul bagnato non sono un granché. Stamattina nel warm-up ero più rilassato perché la gara sarebbe stato sull’asciutto. Sono partito dalla 14ma posizione in griglia e mi son detto di attaccare. Sapevamo di avere un grande potenziale, seconda vittoria qui a Misano. Sono molto felice di questo risultato e la moto era fantastica".

Sulla lotta con Pedro Acosta per il titolo il pilota romano ha dichiarato: "Il distacco da Acosta è importante, peccato per non essere stato veloce fin da subito. Sono comunque contento del livello che ho raggiunto e di potermela giocare. Il mio obiettivo è quello di diventare campione del mondo e farò di tutto per centrarlo".