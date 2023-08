Sprint race MotoGP Silverstone, Alex Marquez si prende la vittoria davanti a Bezzecchi: male Bagnaia Nella Sprint Race di MotoGP sul circuito di Silverstone a mettere la proprio moto prima di tutti è stato Alex Marquez con 0.366 su Bezzecchi. Vinales 3° a 3.374. Bagnaia 14°.

A cura di Alessio Pediglieri

Alex Marquez si è preso la Sprint Race su un asfalto insidioso che però lo spagnolo ha saputo gestire al meglio. Dietro di lui un buon Bezzecchi che si conferma a suo agio a Silverstone, e che ha provato l'aggancio nell'ultimo giro, non come Bagnaia che è naufragato lungo i 10 giri del tracciato. Per Pecco seri problemi di gestione della moto e un arrivo fuori dalla zona punti per la classifica generale. Terzo all'arrivo Vinales.

La sprint race si è corsa su asfalto bagnato e con gomme da bagnato, con altissimo ancora una volta il pericolo cadute, che hanno già costellato le gare fin qui fatte e che hanno visto tre italiani – Bagnaia, Bezzecchi e Marini – finire con la moto sull'asfalto. Proprio Bagnaia non è mai stato un fulmine di guerra sui tracciati umidi e anche la partenza dalla quarta posizione non lo ha avvantaggiato ma nella sprint race ha davvero corso molto male, timoroso di ritrovarsi a terra da un momento all'altro e perdendo diverse posizioni e uscendo dalla zona punti.

Bene invece Bezzecchi che ha dimostrato di trovarsi bene su un circuito complicato tenendo il ritmo dei migliori e gestendo la situazione soprattutto nella prima parte di sprint, restando dietro ad Alex Marquez ma allungando sui rispettivi avversari. Completano la top10 Zarco, Aleix Espargarò, Martin, Miller, Augusto Fernandez, Binder e Oliveira.

Dopo una Q2 complicatissima sull'asfalto bagnato di Silverstone era stato Bezzecchi a prendersi la pole position in vista della Sprint Race e soprattutto della gara di domani, domenica 6 agosto. Il romagnolo aveva concluso con una seconda caduta il suo weekend ma, per fortuna, senza conseguenze visto che la prima posizione non gi è sfuggita. Agrodolce fin qui il fine settimana di Pecco Bagnaia, che deve accontentarsi della 4a posizione dopo essere stato protagonista a sua volta una caduta. Partirà alle spalle di Miller e Alex Marquez, ma davanti a Marini, Martin e a Aleix Espargarò.