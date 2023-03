Spoilerata la data del ritiro di Alonso dalla Formula 1: la fidanzata se la fa sfuggire in diretta La fidanzata di Fernando Alonso, Andrea Schlager, alla vigilia del GP d’Arabia Saudita della F1 2023, nel corso di una trasmissione TV si è lasciata sfuggire la data del ritiro dalla F1 del pilota spagnolo dell’Aston Martin.

A cura di Michele Mazzeo

Fernando Alonso ha cominciato benissimo la sua avventura con Aston Martin salendo sul podio nella prima gara del Mondiale di Formula 1 2023 al termine di una corsa da assoluto protagonista nella quale ha messo a segno anche uno straordinario sorpasso su Hamilton (che poi si è andato a complimentare) e battendo in pista l'unica Ferrari rimasta, quella di Carlos Sainz, dopo che Leclerc ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un guasto alla sua monoposto.

Il due volte campione del mondo, rinvigorito da una AMR-23 che sembra essere la miglior monoposto sulla griglia dopo l'imprendibile Red Bull (a cui il team di Silverstone si è evidentemente ispirata), a dispetto dei 41 anni d'età, sia nei test prestagionali che nel GP del BahrainGP del Bahrain è apparso motivato e agguerrito molto più di quei giovani talentuosi che da poche stagioni si sono affacciati sul palcoscenico della Formula 1. Alla luce di quanto visto a Sakhir dunque viene difficile credere che l'asturiano possa pensare al ritiro dalla F1 o che comunque questo sia molto vicino.

A riguardo il pilota spagnolo, tornato nel Circus nel 2021 dopo due anni di assenza in cui è andato a caccia del Triple Crown (non ci è riuscito perché dopo aver vinto il titolo iridato F1, essersi aggiudicato la 24 Ore di Le Mans, non è mai riuscito a vincere la 500 Miglia di Indianapolis), non si è mai pubblicamente espresso, lasciando intendere che al momento il ritiro definitivo dalla Formula 1 non è nei suoi pensieri.

A smentire questa tesi, alla vigilia del GP dell'Arabia Saudita di Jeddah, arriva però la clamorosa rivelazione fatta dalla sua fidanzata, la presentatrice televisiva austriaca Andrea Schlager che in diretta nel corso di una trasmissione su Servus TV si è lasciata sfuggire il fatto che la data del ritiro di Fernando Alonso dalla F1 è già stata pianificata.

Parlando del futuro di quello che è attualmente il suo fidanzato la 40enne di Knittelfeld ha confermato che il piano attuale del due volte campione del mondo è quello di mettere fine alla sua carriera nel momento in cui scadrà il biennale che lo lega all'Aston Martin: "Attualmente ha un contratto di due anni e molto probabilmente sarà l'ultimo" ha difatti detto la Schlager spoilerando di fatto la data del ritiro di Fernando Alonso al momento fissata dunque per la fine del 2024. Il piano attuale è stato quindi svelato con il driver di Oviedo che correrà fino a 43 anni e poi lascerà il Circus, ciò però non esclude che, un Aston Martin in grado di lottare per le vittorie e per il titolo, possa portarlo nuovamente a cambiare idea.