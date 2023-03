Alonso e Hamilton: sorrisi e un sorprendente abbraccio dopo il grande duello nel Gp Bahrain Fernando Alonso e Lewis Hamilton hanno dato vita a uno splendido duello nel Gran Premio del Bahrain. Dopo la gara i due si sono salutati con un affetto sorprendente.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio del Bahrain è stato tutt'altro che entusiasmante. La Red Bull ha mostrato subito il suo strapotere. Verstappen ha vinto in carrozza, con Perez la doppietta è stata servita. Leclerc si è ritirato per un problema al motore, Sainz è arrivato quarto, ma a quasi 50" di ritardo. Un'enormità. Poche emozioni. Le uniche vere le ha regalate l'eterno Fernando Alonso, che a 41 anni suonati è salito sul podio e ha dato vita a uno splendido duello con Lewis Hamilton, il rivale di sempre, che ha piegato con un sorpasso straordinario. Dopo la gara i due campioni si sono incontrati e la sorpresa è stata grande per tutti.

Un duello meraviglioso. In Bahrain per la prima volta dopo oltre un decennio lo spagnolo aveva una vettura migliore rispetto a quella dell'inglese, che dopo una buona partenza si era messo davanti, ma superata la metà della gara l'Aston Martin era più pimpante della Mercedes. Alonso si è messo in scia e con una grande manovra ha superato Hamilton, che ha risposto con altrettanta bravura. Sorpasso e contro sorpasso. Ma non è finita lì. Perché Fernando ha tentato un sorpasso che pareva impossibile e ha infilato la Mercedes. Poi Alonso ha superato anche Sainz e ha conquistato il terzo posto.

Si rispettano tanto, ma da sempre, ma le punzecchiature non sono mai mancate. E così dopo aver visto quel bel duello, battutine e illazioni sono diventate un trend topic per tutti gli appassionati. Per questo si è rimasto positivamente sorpresi quando dopo la gara si è visto un bell'abbraccio tra Hamilton e Alonso.

L'occasione per questo splendido incontro al vertice è arrivata quasi casualmente. In mix-zone Alonso e Hamilton si trovano l'uno al fianco dell'altro. E con grande sorpresa Lewis e Fernando hanno iniziato a scherzare tra loro. Il sette volte campione del mondo ha fatto i complimenti allo spagnolo per il podio. Poi un bell'abbraccio prima di salutarsi. Un bel gesto, prodotto dal grande rispetto che c'è tra questi due campioni che avranno modo, probabilmente, di lottare spesso in questo campionato.