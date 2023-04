Spettacolare e drammatico incidente a Portimao: Porsche vola a velocità folle in tribuna Incredibile incidente durante le libere del campionato Porsche Sprint Challenge Iberico sul circuito di Portimao. La FIA ha aperto un’indagine. Solo per miracolo non è finita in tragedia.

A cura di Alessio Pediglieri

Un incidente tanto spettacolare quanto drammatico si è preso l'intera scena venerdì pomeriggio all'autodromo di Portimao in Portogallo, durante la seconda sessione di prove libere del campionato Porsche Sprint Challenge Iberico. Un'auto ha perso il controllo e a tutta velocità si è andata a schiantare in tribuna, scavalcando le barriere e le reti di protezione. Solamente il caso non ha trasformato l'impatto in qualcosa di tragico visto che nessuno ha riportato conseguenze importanti, né tra il pubblico né il pilota.

Per Alex Areia un pomeriggio da ricordare quello di venerdì 13 aprile e da raccontare con un sorriso sulle labbra ai nipotini perché tutto si è concluso incredibilmente bene e senza conseguenze se non un enorme spavento e qualche ammaccatura. Il pilota del team Monteiros Competiçoes ha infatti perso il controllo della sua Porsche 911 GT e a tutta velocità è andato a infrangersi tra i seggiolini degli spalti.

Un incidente incredibile che mostra nella sua dinamica il drammatico rischio per il pilota di subire conseguenze importanti oltre a investire il pubblico presente. Solo il caso ha permesso che l'auto impattasse su una parte di tribuna in quel momento completamente vuota, evitando un disastro e trasformando il fuori programma in un semplice momento di pura adrenalina per tutti i presenti. Quando Areia è entrato ad alta velocità nella via di fuga di curva 1, la Porsche è finita violentemente contro le gomme poste al termine della zona di ghiaia, facendola sbalzare dalla pista in tribuna.

Anche le diverse immagini del dopo incidente mostrano il terribile impatto dell'auto sui seggiolini mentre gli addetti alla sicurezza intervenivano prontamente per soccorrere Areia che fortunatamente è uscito illeso dall'incidente. Lo stesso pilota ha poi commentato sui social quanto accaduto in pista: "Sono diventato praticamente un passeggero della mia auto, ma per fortuna in quella zona della tribuna non c'era nessuno e sono riuscito a uscire illeso dall'incidente grazie anche agli standard elevati di sicurezza della mia Porsche".

Malgrado non sia accaduto nulla di irreparabile, la FIA ha comunque comunicato l'apertura di una indagine verso il Team di Areia per capire cosa sia potuto accadere perché il pilota perdesse così d'improvviso il controllo della propria auto.