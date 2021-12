Sorpresa a Jeddah, Verstappen beffa Hamilton: Red Bull vola nelle FP3 del GP Arabia Saudita La Red Bull sorprende la Mercedes nella terza sessione di prove libere del GP dell’Arabia Saudita di Formula 1. Verstappen è il più veloce davanti a Hamilton (protagonista anche di due manovre pericolose visionate dalla Direzione di Gara), mentre Bottas è solo 6° preceduto da Perez e dalle due Alpha Tauri di Tsunoda e Gasly. Dietro le Ferrari con Leclerc 7° e Sainz 8°.

A cura di Michele Mazzeo

Grandi soprese nella terza sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita di Formula 1. La Red Bull e l'Alpha Tauri fanno funzionare meglio rispetto alla Mercedes le gomme soft sul circuito cittadino di Jeddah. I due contendenti per il titolo Mondiale 2021 sono davanti a tutti ma contrariamente alle aspettative è Max Verstappen a precedere Lewis Hamilton che per giunta è stato protagonista di due situazioni (prima ha costretto Gasly ad andare lungo e poi ha rallentato Mazepin nel suo giro lanciato) finite sotto la lente d'ingrandimento della Direzione di Gara. Soltanto sesto invece il compagno di squadra del britannico Valtteri Bottas preceduto da Sergio Perez (3°), ma anche dalle due Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e Pierre Gasly che hanno chiuso rispettivamente in 4ª e 5ª posizione.

Dietro questo sestetto ci sono invece i due piloti Ferrari con un ritardo di un secondo rispetto al miglior tempo della FP3 messo a segno da Verstappen. Minimo il distacco tra i due alfieri del Cavallino con Charles Leclerc (7°) che ha fatto meglio di Carlos Sainz (8°) di appena 48 millesimi.

Formula 1, GP Arabia Saudita prove libere 3: classifica, tempi e risultati