Shakira a cena con Hamilton a Barcellona: la foto con la mano del pilota inglese diventa virale Dopo che domenica si è presentata al GP di Spagna al box Mercedes, seconda corsa di fila in cui lo ha fatto dopo Miami, Shakira è andata cena nella notte con Lewis Hamilton. Una foto mostra il livello di intimità tra i due e fa esplodere le voci sull’esistenza di qualcosa oltre la semplice amicizia.

A cura di Paolo Fiorenza

Cosa c'è tra Shakira e Lewis Hamilton? Soltanto una grande amicizia, come ormai è acclarato dal fatto che la 46enne cantante colombiana è diventata tutto a un tratto una grande appassionata di Formula 1 e specificatamente un'ospite assidua del box Mercedes, oppure sta nascendo qualcosa di più? Un sentimento che bussa all'improvviso al cuore quando là fuori tira forte il vento e il cielo è così buio da venir voglia di piangere? Shakira di momenti così ne ha vissuti tanti negli ultimi mesi, per sua stessa ammissione, a causa della dolorosissima separazione con Gerard Piqué dopo 11 anni assieme, con due figli per lo mezzo da crescere nel clima migliore possibile, cosa non facile visti gli stracci volati tra i due.

Le voci su una storia d'amore tra la cantante di Barranquilla e il sette volte campione del mondo di Formula 1 sono state rinfocolate in maniera potente da quanto avvenuto nelle ultime ore a Barcellona, dove Shakira si è presentata ancora – dopo il precedente GP di Miami di inizio maggio, con annessa cena assieme da Cipriani – al box Mercedes per fare il tifo per il suo amico Hamilton.

Shakira al GP di Spagna a Barcellona

La colombiana è apparsa radiosa, una luce che molti hanno accostato alla vicinanza con Lewis, che dal canto suo qualche giorno prima aveva buttato lì una frase non parsa casuale, parlando in occasione di un evento: "Ho bisogno di trovarmi una latina". Più latina di Shakira, una vera icona in tal senso, è difficile trovarne…

Shakira era atterrata a Barcellona mercoledì scorso con i figli Sasha e Milan – che trascorreranno le vacanze in Spagna assieme al padre in virtù dell'accordo trovato sull'affidamento congiunto – e dunque ha ottimizzato il suo tempo in Catalogna andando a sostenere Hamilton, cui ha decisamente portato fortuna, visti i progressi della Mercedes sul circuito del Montmelò, che si sono tradotti nel secondo posto dell'inglese al traguardo dietro Verstappen.

Ma non è finita lì: le voci sull'esistenza del tenero tra i due sono esplose ancora più forti qualche ora dopo il Gran Premio. Nella notte di domenica, infatti, Shakira e Hamilton sono stati fotografati assieme in un noto ristorante giapponese di Barcellona, El Parco. I due non erano da soli, visto che alla cena erano presenti anche il musicista e produttore canadese Daniel Caesar, il cantautore sudanese Mustafa e la modella emiratina Fai Khadra, amica intima di Kendall Jenner.

La foto di gruppo con Lewis Hamilton e Shakira a cena assieme a Barcellona

Ma nella foto c'è un dettaglio che sui social è diventato virale, evidenziato da chi vede – o sogna – il grande amore da film tra il 38enne pilota e baronetto inglese e la stella della musica latina: Hamilton cinge Shakira col suo braccio sinistro, con la mano che spunta ben visibile al suo fianco, avvolgente come lo può essere solo quella di qualcuno molto intimo. La felicità che traspare dallo scatto è evidente, se poi ci sia qualcosa di più lo dirà solo il futuro. Anche se c'è una cosa che la cantante ha imparato sulla sua pelle: le storie da film non sempre hanno un bel finale…