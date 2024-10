video suggerito

Tutti contro Bronny James e un video dei suoi errori diventa virale: “Inadatto all’NBA, Lakers ridicoli” L’ultima uscita in preseason di Bronny James con i Lakers sconfitti dai Warriors ha scatenato una nuova ondata di polemiche sul figlio di LeBron. Una prestazione insufficiente, in cui sono stati evidenziati tutti i suoi limiti: “Senza quel nome sulle spalle non ci sarebbe alcuna base per proiettarlo come un giocatore NBA” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il figlio di LeBron, Bronny James sta facendo discutere moltissimo nel mondo della pallacanestro americana dopo non aver soddisfatto le aspettative nella Summer League e in una preseason decisamente sotto tono. E l'ultima uscita con la maglia dei Lakers contro Golden State dove ha giocato 9 minuti (segnando solo 2 punti), è stata utilizzata da molti come la cartina tornasole della scelta sbagliata di Los Angeles per un giocatore ancora inadatto all'NBA, in un video che evidenzia tutti i suoi errori a canestro: "Situazione surreale, senza quel nome non ha senso vederlo a questi livelli".

Il pessimo score di Bronny in LA Lakers-Golden State Warriors

La sfida alla T-Mobile Arena di Las Vegas tra Los Angeles e Golden State che ha visto la sconfitta dei Laker 97-111 ha suscitato ulteriori perplessità sull'opportunità di vedere in campo il figlio d'arte di casa James, Bronny autore di una prestazione a tratti sconfortante. Nove minuti in campo, due punti realizzati, una sola stoppata e un solo rimbalzo all'attivo. Così il figlio di LeBron è finito nel vortice di nuove feroci critiche in vista dell'imminente stagione NBA che dovrebbe affrontare con la maglia dei Lakers dopo una preseason e una estate senza alcun acuto. E anche il fatto che, vista l'inesperienza e la giovane età, trascorrerà la maggior parte della stagione nella G-League, la lega professionistica di pallacanestro di sviluppo della National Basketball Association, non ha frenato i più maliziosi.

Le accuse a Bronny e ai Lakers dalla Western Conference

Le principali critiche sono arrivate dalla Western Conference, dove appunto milita Los Angeles con diversi executive che hanno rilasciato frasi al vetriolo nei confronti del figlio d'arte più seguito d'America. "Il fatto che siamo arrivati a questo punto è quasi surreale" ha commentato confidenzialmente un manager della Western Conference a ESPN. "Se si guardano puramente i numeri senza conoscere il nome, non c'è base per proiettarlo come un giocatore NBA. Le sue statistiche non si allineano con ciò che ci si aspetta tipicamente a questo livello. Senza un nome sulle spalle, questa decisione non ha semplicemente senso"

Le critiche degli ex NBA, DeMarcus Cousins e Chandler Parsons

Anche da parte di ex cestisti di NBA sono arrivate forti perplessità sulla situazione attorno a Bronny e la sua presenza nei Lakers: "Se resterà in prima squadra in NBA lo prendo come un segno che i Lakers rischiano di essere ridicoli, non faranno più sul serio", ha detto DeMarcus Cousins, ex NBA e ora stella americana del 3×3. "Adoro ciò che LeBron fa per la sua eredità, ma è un uomo d'affari e quindi capisce tutto ciò che lo circonda… Non sono seri, viste le grandi aspettative che hanno dovevano stare più attenti". Stesso pensiero di un altro ex NBA e oggi apprezzato opinionista, Chandler Parsons: "Vedere Bronny che gioca insieme a LeBron è storia, è vero: non è mai accaduto prima. Ma la verità è che dovrebbero evitare questo circo mediatico, evitare queste situazioni".