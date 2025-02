video suggerito

Sergio Aguero passa dal calcio alla Formula E: il Kun diventa pilota e guiderà la Porsche a Miami Il Kun Aguero cambia sport. L'ex attaccante di Manchester City e Argentina diventerà pilota. Aguero guiderà la Porsche a Miami a inizio marzo.

A cura di Alessio Morra

Dal calcio alla Formula E. Dal pallone al volante. Sergio Aguero, detto il ‘Kun', ex calciatore dell'Argentina e del Manchester City sarà in pista nel mese di marzo a Miami e guiderà la Porsche, in tandem con il campione di Formula E Pascal Wehrlein in occasione della Evo Sessions Porsche.

Aguero in tandem con Wehrlein

Il Kun è stato uno degli attaccanti più forti della sua generazione, un palmares stellare: 18 trofei, l'oro olimpico e quasi 450 gol, ora è pronto a cimentarsi in un altro sport, anche se sarà solo un hobby di lusso. Wehrlein gli farà da guida, letteralmente, e imparerà come pilotare una vettura come la Porsche 99X Electric GEN3 Evo, il 5 e 6 marzo, a Miami.

Queste le sue parole: "È davvero pazzesco: da calciatore a pilota di corse su una delle auto da corsa più veloci al mondo. Ogni bambino conosce Porsche. Il marchio rappresenta una tradizione iconica, soprattutto nel motorsport. Sono estremamente felice e voglio ringraziare tutti quelli coinvolti per questa opportunità unica. Voglio imparare il più possibile durante il mio percorso verso Miami e fare del mio meglio per rappresentare al meglio il team quando arriveremo lì".

Felicissimo anche il direttore Motorsport Factory Formula E della Porsche, Florian Modlinger, che ha detto: "Benvenuto nel team, Sergio! Allenare un atleta non proveniente dal motorsport per una sfida del genere in così poco tempo è un compito enorme per noi come squadra, ma anche per lui come atleta. La 99X Electric è una delle migliori auto da corsa al mondo. Guidarla richiede molto rispetto e una preparazione meticolosa".