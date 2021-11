Scooter e moto con gli airbag, Piaggio pronta a lanciare la novità: accordo con Autoliv La Piaggio ha stretto una partnership con la società leader mondiale nei sistemi di sicurezza per l’automotive Autoliv per immettere sul mercato una grande novità: scooter e motocicli per il traffico urbano dotati anche di airbag salva-vita. Il Gruppo di Pontedera e quello svedese hanno siglato un accordo con il lavoro di sviluppo della nuova tecnologia che è già in fase avanzata.

A cura di Michele Mazzeo

Tra i costruttori di scooter e moto la battaglia si gioca sulla sicurezza. Per questo la casa italiana Piaggio è a lavoro per mettere sul mercato un'importantissima novità: motocicli dotati di airbag che si aprono in pochi millisecondi.

Un'idea che in passato tante concorrenti hanno palesato (da ultima la Honda che recentemente ha depositato tre diversi brevetti per integrare il cuscino protettivo direttamente nel corpo del veicolo), ma il Gruppo di Pontedera ha fatto di più siglando un accordo con l'azienda svedese Autoliv, leader mondiale nei sistemi di sicurezza per l'automotive quotata a Wall Street e a Shanghai, per sviluppare insieme sistemi di protezione che saranno montati sul telaio dei veicoli a due ruote urbani e si apriranno in millisecondi.

In realtà il lavoro è già in fase avanzata dato che la società scandinava ha già sviluppato i concept iniziali degli airbag per scooter e moto con strumenti di simulazione avanzati e ha già condotto crash test su scala reale. La partnership intrapresa con la Piaggio ha ora lo scopo di sviluppare ulteriormente il prodotto e valutare l'effettivo potenziale di commercializzazione dello stesso.

L'obiettivo finale è dunque quello di rendere ancora più sicuri quei veicoli a due ruote utilizzati soprattutto nel traffico urbano, veicoli già dotati di sistemi di sicurezza come l'abs (sistema anti bloccaggio) e l'asr (controllo elettronico della trazione) a cui, una volta terminata la fase di sviluppo, andranno quindi ad aggiungersi i cuscinetti salva-vita. Manca davvero poco dunque per poter guidare per esempio una Vespa, icona del made in Italy nel mondo creata proprio dalla Piaggio, con l'inconfondibile stile che l'ha resa famosa in ogni angolo della terra ma ancora più sicura perché dotata anche di airbag.