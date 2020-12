In tantissimi questa mattina si sono riuniti a Riotorto, frazione di Piombino, per dare l'ultimo a Sara Lenzi, la diciottenne campionessa di motorally morta in un incidente durante il Rally Sandalion in Gallura, in Sardegna, lo scorso 6 dicembre. Oggi infatti nella chiesa di Sant'Antonio Abate del paesino in provincia di Livorno si sono celebrati i funerali della giovanissima stella del Motorally italiano tragicamente scomparsa dodici giorni fa.

Tantissime le persone che, rispettando le norme anti-Covid, hanno partecipato alla funzione dalla piazza su cui si erge la chiesa grazie agli altoparlanti installati proprio per evitare la creazione di assembramenti. In tantissimi hanno voluto salutare per l'ultima volta tra commozione e lacrime la giovane Sara che ha visto stroncato il suo sogno di diventare una grande motociclista e girare il mondo da quella tragica caduta sulle strade sarde in circostanze che la Procura di Sassari sta cercando di ricostruire.

Ad accompagnare verso l'ultimo viaggio la giovanissima campionessa anche il rombo dei motori delle tantissime motociclette presenti in Piazza del Popolo con i suoi colleghi centauri che hanno voluto salutarla in modo particolare: sfilando in corteo facendo risuonare proprio con quel suono proveniente dalla moto tanto caro alla ragazza che aveva deciso di dedicare alle due ruote la sua vita e che proprio sulle due ruote ha invece trovato la morte in quel maledetto viaggio di trasferimento tra la prima e la seconda prova speciale del Rally Sandalion su una strada di campagna in località S’Iscala Pedrosa, nel Comune di Alà dei Sardi.