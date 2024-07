video suggerito

Santino Ferrucci illeso dopo un incidente spaventoso: l'auto prende il volo e ricade sottosopra Nella gara di Toronto della IndyCar 2024 c'è stato un terribile incidente che ha coinvolto diverse vetture, inclusa quella di Pato O'Ward. L'incidente peggiore lo ha fatto però l'italo-americano Ferrucci.

A cura di Alessio Morra

La dodicesima tappa del campionato di IndyCar 2024 si è svolta a Toronto, il vincitore è stato Colton Herta che si è rilanciato in classifica. Ma la gara è stata contrassegnata da una serie di incidenti, in particolare quello che ha visto come protagonista Santino Ferrucci, che ha rischiato davvero grosso. La sua vettura è volata dopo il contatto con un auto ferma, si è girata su sé stessa prima di ricadere malamente.

Il tremendo incidente di Toronto

A quindici giri dal termine c'è stato un maxi incidente che ha portato pure alla bandiera rossa. La dinamica è chiara. Pato O'Ward blocca il posteriore frenando e finisce in testacoda in curva 1, lo svedese Marcus Ericsson che lo seguiva non è riuscito a evitarlo, riuscirsi era oggettivamente quasi impossibile.

O'Ward è stato colpito poi pure da Pietro Fittipaldi, Nolan Siegl e soprattutto da Santino Ferrucci, pilota italo-americano di ventisei anni, che non avendo la visuale ha centrato in pieno una vettura e la sua Foyt è decollata ribaltandosi e sbattendo violentemente sull'asfalto. Un incidente davvero spaventoso. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il pilota.

Solo un graffio per Pato O'Ward, che contesta i commissari

Il pilota messicano subito dopo ha ringraziato chi gli ha dedicato un pensiero, ha parlato dell'incidente e ha fatto capire di non aver riportato nulla, ma ha anche criticato gli steward di Toronto: "Sono grato per l' aeroscreen, altrimenti non scriverei questo in questo momento. Mi dispiace per il mio team e per tutti coloro che sono coinvolti senza colpa. Per quanto riguarda l'incidente, forse la prossima volta metteranno almeno un locale giallo quando un'auto è nel punto più pericoloso possibile. È solo un'idea per l'IndyCar".

La manovra cattiva di Will Power

Successivamente c'è stato un altro incidente con Will Power che senza farsi alcun tipo di problema ha provato a superare duramente Scott McLaughlin nella lotta per il quarto posto, sbattendo l'avversario sulla barriere. Manovra che è costata una penalità a Power, che così è scivolato in classifica. Ha vinto Herta davanti a Kirkwood e Dixon, quarto Palou che limita i danni e mantiene la leadership. Dodici i piloti ritirati su ventisette in gara.