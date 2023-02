Sainz scioccato dalla foto lugubre pubblicata dalla Ferrari: “Io sono ancora vivo” Una lugubre foto di Carlos Sainz pubblicata dalla Ferrari sui propri profili social ha destabilizzato i tifosi e lo stesso pilota spagnolo: “Ho pensato fosse morto”

A cura di Michele Mazzeo

Dopo i test prestagionali i piloti della Ferrari si stanno preparando al primo round del Mondiale di Formula 1 2023 che si aprirà nel weekend con il GP del Bahrain. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono concentrati sul lavoro che li attende in pista a bordo di una SF-23 non ancora perfetta a partire da venerdì, ma alla vigilia del primo appuntamento stagionale una foto pubblicata dalla scuderia di Maranello sui propri profili social ha un po' destabilizzato lo spagnolo e i tanti tifosi del Cavallino.

Sul profilo Instagram della Ferrari è infatti comparso un post contenenti due immagini in bianco e nero che immortalano i piloti. In copertina c'è quella che raffigura Sainz con un sorriso appena accennato e lo sguardo rivolto verso l'obiettivo, una foto che a primo impatto appare un po' lugubre in quanto ricorda quelle che di solito vengono pubblicate per i commiati.

Una sensazione avuta anche dallo stesso Carlos Sainz che ha subito commentato sotto la foto con un eloquente "Pensavo si trattasse di un RIP per me!" che racconta lo shock avuto nel momento in cui l'ha vista. Il driver del Cavallino ha poi immediatamente sdrammatizzato rassicurando tutti: "Comunque io sono ancora qua" ha difatti proseguito il madrileno aggiungendo l'emoji con la faccina che ride a crepapelle.

Il commento di Sainz è diventato immediatamente virale ricevendo migliaia di like e risposte dalle quali si evince che il pilota non è stato l'unico ad avere quella macabra sensazione trovandosi davanti quella foto postata dall'account ufficiale della Ferrari. In molti infatti hanno sottolineato come vedendo di colpo quell'immagine sulla propria home di Instagram hanno subito pensato che fosse successo qualcosa di brutto allo spagnolo e per questo hanno chiesto ai social media manager del Cavallino di evitare in futuro la pubblicazione di questo tipo di foto: non a caso "Mi avete fatto prendere un colpo. Ho pensato fosse morto. Per favore, non pubblicate più foto in bianco e nero" è il commento più ricorrente tra i tantissimi lasciati dai follower della Scuderia di Maranello.