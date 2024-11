video suggerito

Sainz reagisce alle accuse di Leclerc: “Avevo un accordo con lui”. Ma Charles lo ha infranto Dopo la gara di Las Vegas della Formula 1 2024 il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha risposto alle accuse rivoltegli in radio prima e nelle interviste TV poi dal suo compagno di squadra Charles Leclerc: “Mi sono messo d’accordo con lui” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Mentre in casa Red Bull si festeggia per il titolo iridato conquistato da Max Verstappen (che si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa), dopo la gara del GP di Las Vegas della Formula 1 2024 in Ferrari si deve fare i conti con gli animi tesissimi che ci sono tra i suoi due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente quarto e terzo al traguardo, dietro le due Mercedes di Russell e Hamilton. Il mancato rispetto degli ordini di scuderia da parte dello spagnolo ha fatto imbufalire il monegasco che nei velenosi team radio di fine gara e poi, con toni più pacati, anche nelle interviste post-corsa, ha accusato quello che sarà il suo compagno di squadra ancora per due gare di non rispettare i patti. Accuse alle quali il madrileno ha risposto davanti alle telecamere a GP concluso.

Innanzitutto si è difeso riguardo al primo dei due ordini di scuderia non rispettati: "Non voglio cercare colpevoli, non è il momento per analizzare queste cose. Era da due giri che chiedevo la sosta ai box perché sapevo che Charles arrivava più veloce e volevo lasciarlo passare togliendomi di mezzo. C'era anche Hamilton dietro di lui e quindi ho chiesto di rientrare perché soffrivo per il graining e non potevo fare più nulla.

Il pit-stop però non c’è stato, sono rimasto fuori per altri due giri e, anche quando volevo rientrare, c’è stato il casino con l’entrata ai box. Le cose non sono andate bene né per me né per Charles. Non era una cosa facile da gestire, ma è andata così" ha infatti detto lo spagnolo ai microfoni di Sky spiegando il perché non abbia fatto passare subito il monegasco che accorreva alle sue spalle con un passo nettamente migliore del suo nonostante dal muretto gli fosse stato detto di lasciarsi superare.

Sul secondo controverso episodio (quando ha ignorato l'ordine di non attaccare Leclerc nel momento in cui usciva dalla pit-lane dopo il pit-stop) non ha dato invece nessuna spiegazione. Si è concentrato invece sugli sfoghi e le accuse rivoltegli pubblicamente dal compagno di squadra, accusandolo velatamente a sua volta di fatto di non aver rispettato il patto di ‘lavare in casa i panni sporchi' che avrebbero stipulato.

"Mi sono messo d'accordo con Charles per non parlare con i media, perché quando parliamo in queste occasioni finiamo sempre per fare casino. Non dirò nulla di quello che è successo tra noi in pista perché sono cose che riguardano me e lui. Io non apro mai la radio, non parlo con i media di queste cose. Non mi piace farlo, non è una bella cosa e non è necessario" ha difatti chiosato Carlos Sainz rispondendo alla domanda sulle evidenti tensioni esistenti all'interno del box Ferrari e rivelando di fatto come Leclerc (che ne ha parlato in radio prima e in TV poi) avesse infranto l'accordo di non parlare pubblicamente degli screzi tra loro.