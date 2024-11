video suggerito

Verstappen è campione del mondo della F1 2024! A Las Vegas è festa Mercedes, le Ferrari si accontentano Max Verstappen conquista il suo quarto titolo iridato dopo il 5° posto nella gara del GP di Las Vegas della Formula 1 2024 che ha visto trionfare la Mercedes con Russell che ha vinto davanti ad Hamilton. Le Ferrari terza e quarta con Sainz e Leclerc. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen è aritmeticamente campione del mondo della Formula 1 2024! Il 5° posto nella gara del GP di Las Vegas consente all'olandese della Red Bull di ipotecare il quarto titolo iridato consecutivo dato che l'unico rivale ancora matematicamente in lotta prima di questa corsa, Lando Norris, ha chiuso soltanto in sesta posizione. Festa grande dunque per il 27enne di Hasselt che raggiunge due leggende come Alain Prost e Sebastian Vettel per numero di allori ed eguaglia per numero di titoli consecutivi lo stesso tedesco ex Red Bull, Ferrari e Aston Martin, ma anche Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio.

Verstappen non è però l'unico a far festa al termine del GP di Las Vegas. Può festeggiare la Mercedes che sul circuito della Strip si è dimostrata la monoposto nettamente migliore. Chiude infatti con una doppietta la scuderia tedesca con George Russell che, partito dalla pole position, è andato a vincere dopo una gara dominata davanti al suo compagno di squadra Lewis Hamilton autore di una straordinaria rimonta dalla decima posizione. Seppur in tono minore, può festeggiare anche la Ferrari che con il terzo posto di Carlos Sainz e il quarto posto di Charles Leclerc (che dopo una spettacolare partenza ha rovinato la sua gara provando a forzare il sorpasso su Russell) riduce il gap nella classifica costruttori dalla McLaren protagonista di una gara anonima con entrambe i suoi piloti con Norris e Piastri solo sesto e settimo alla bandiera a scacchi.

L'ordine d'arrivo del GP di Las Vegas della Formula 1 2024

George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) +7.313 Carlos Sainz (Ferrari) +11.906 Charles Leclerc (Ferrari) +14.283 Max Verstappen (Red Bull Racing) +16.582 Lando Norris (McLaren) +43.385 Oscar Piastri (McLaren) +51.365 Nico Hulkenberg (Haas F1 Team) +59.808 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +62.808 Sergio Perez (Red Bull Racing) +63.114 Fernando Alonso (Aston Martin) +69.195 Kevin Magnussen (Haas F1 Team) +69.803 Zhou Guanyu (Kick Sauber) +74.085 Franco Colapinto (Williams) +75.172 Lance Stroll (Aston Martin) +84.102 Liam Lawson (Racing Bulls) +91.005 Esteban Ocon (Alpine) 1L Valtteri Bottas (Kick Sauber) 1L Alexander Albon (Williams) ritirato Pierre Gasly (Alpine) ritirato