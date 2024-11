F1 GP Las Vegas, la gara in diretta LIVE: le Ferrari Sainz e Leclerc a caccia di Russell, primo match-point per Verstappen

La mappa del circuito della Strip su cui oggi si corre la gara del GP di Las Vegas della Formula 1 2024.

Ad ospitare la gara del GP di Las Vegas della Formula 1 2024 sarà il circuito cittadino che si snoda tra le vie più iconiche di quella che è conosciuta nel mondo come la ‘capitale del peccato'. Situata nel cuore di Las Vegas, la pista lunga 6,201 km con 17 curve che sarà percorsa per 50 giri, attraversa la celebre Strip con le monoposto che sfrecceranno davanti ai casinò più iconici del mondo come il Caesars Palace, il Bellagio e il Venetian. Si tratta però di un tracciato cittadino anomalo in quanto, guardando il layout molto basico, ci si aspettano velocità medie altissime, molta azione e soprattutto molto spettacolo (anche per il contesto). E non mancano punti pericolosi (anche troppo) per la sicurezza dei piloti.

Dato l'orario notturno scelto per far scendere in pista i piloti (a Las Vegas saranno le 22 del sabato al momento della partenza), qualche preoccupazione la destano anche le basse temperature che potrebbero complicare il corretto funzionamento delle gomme. Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato mediamente impegnativo per i freni con 6 frenate e il 16% del tempo sul giro speso. Il punto più critico è in curva 14, dove i piloti passano da 329 km/h a 95 km/h in appena 130 metri percorsi in 2,59 secondi e sono chiamati a imprimere sul pedale del freno una forza di 140 kg, subendo una decelerazione negativa di 4,4 G.