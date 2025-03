video suggerito

Al GP Australia sbagliano i nomi di Leclerc e Bortoleto, l'errore è da dilettanti: "Charles Lecerec" Nella Fan Zone del Gp d'Australia hanno posto delle gigantografie di tutti i 20 piloti, ed hanno sbagliato i nomi di Charles Leclerc della Ferrari e di Gabriel Bortoleto della Sauber.

A cura di Alessio Morra

L'attesa per il Gran Premio d'Australia è tantissima. È sempre così per la prima gara stagionale. La Ferrari sogna in grande, ma negli ultimi giorni c'è meno entusiasmo, nonostante il debutto di Hamilton. Charles Leclerc ha ottimi ricordi a Melbourne, dove però clamorosamente è stato sbagliato il suo nome. Un errore davvero clamoroso.

Domenica inizia il Mondiale F1 2025

Al giorno d'oggi la professionalità è sempre ai massimi livelli. Il mondo è connesso, siamo tutti collegati, commettere un errore è certo possibile, ma è senz'altro più complicato. Chi ha organizzato l'area la cosiddetta Fan Zone a Melbourne è scivolato pesantemente su una buccia di banana. Lì sono state poste delle gigantografie di tutti e venti i piloti. Nome e volte per ognuno dei protagonisti del Mondiale di F1 2025.

Bortoleto diventa Bortoletto

Due dei venti piloti hanno visto il proprio nome sbagliato. Due errori differenti, ma altrettanto pesanti. Errato è stato il nome di Gabriel Bortoleto, giovane talento brasiliano della Sauber, che a Melbourne farà il suo esordio assoluto nel circus. Al cognome di Bortoleto è stata aggiunta una lettera, una ti. Il suo cognome è diventato ‘Bortoletto'. Quest'errore non ci sta, ma almeno c'è una piccolissima giustificazione essendo un esordiente.

Leclerc diventa Lecerec

Ma il nome di Leclerc sbagliato è da matita rossa al cubo. Essendo Charles pilota Ferrari e in assoluto una delle stelle della Formula 1. A lui è stata tolta una lettera invece, una elle, ma è stato cambiato totalmente la seconda metà del cognome. Leclerc è diventato Lecerec. La macchina organizzativa non ha filato come doveva. Perché c'è stato un errore a monte e nessuno ha controllato. Facile pensare che si cercherà di rimediare in tempi rapidi.