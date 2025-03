video suggerito

Lewis Hamilton prima dell'esordio con la Ferrari: "Non sento la pressione". Poi elogia Kimi Antonelli Lewis Hamilton alla vigilia del Gran Premio d'Australia regala belle parole a Kimi Antonelli e parla degli obiettivi per il weekend di Melbourne: "Spero di poter lottare per le prime cinque posizioni".

A cura di Alessio Morra

Il grande momento sta per arrivare. Lewis Hamilton si appresta a vivere il primo weekend da pilota Ferrari. A Melbourne, dove nel 2007 esordì in Formula 1, scenderà in pista venerdì nelle prove libere, poi cercherà subito di mostrare il suo grande valore nelle Qualifiche e nel GP d'Australia (in programma alle 5 di mattina del 16 marzo). Alla vigilia è stato l'uomo più richiesto, felice come una pasqua ha detto di non sentire la pressione e anzi di essere felice per questo nuovo inizio. In conferenza stampa c'era anche Kimi Antonelli, per il suo successore ci sono stati solo complimenti.

Hamilton e la pressione da pilota Ferrari

Ha corso oltre 400 GP, ha vinto 7 titoli Mondiali, ottenuto oltre 100 vittorie e 100 pole position. La pressione non è ufficialmente un problema per Lewis Hamilton che prima del suo debutto ha detto: "Negli anni, la pressione che ho messo su me stesso è stata dieci volte maggiore di qualsiasi pressione esterna. Entrare in Ferrari non mi ha messo ulteriore pressione. So cosa darò e come sarò in grado di farlo, questo significa abbassare la testa e lavorare sodo. Arrivo con la mente aperta. Si tratta di iniziare la stagione con un buon ritmo".

Le differenze tra Mercedes e Ferrari

Il britannico ha ammesso però che le difficoltà non mancano, perché il suo mondo lavorativo è tutto nuovo: "Sto ancora imparando, questa vettura è molto diversa, è molto diversa dal propulsore Mercedes. Il motore Ferrari ha una vibrazione diversa. Il team lavora in modo diverso. Vedi le cose da un punto di vista diverso, questo rende tutto eccitante e impegnativo. È il periodo più eccitante della mia vita, mi sto divertendo e non vedo l'ora di salire in macchina".

L'obiettivo di Hamilton per il GP Australia

Sorride e ufficialmente vola basso, quando gli hanno chiesto qual è l'obiettivo del weekend: "Spero di essere tra i primi dieci. Non ho aspettative. Non ricordo il mio ultimo risultato qui. Spero che potremo competere tra i primi cinque o qualcosa del genere".

"Sono felice per Kimi Antonelli"

In conferenza stampa al fianco di Hamilton c'era pure Andrea Kimi Antonelli, che in Australia farà l'esordio in Formula 1 con la Mercedes. Lewis ha regalato belle parole al pilota che materialmente ha preso il suo posto: "Questo ragazzo sta facendo bene, sono felice per lui. Non è solo un grande pilota, ma anche una gran bella persona".