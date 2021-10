Sainz penalizzato in griglia di partenza nel GP della Turchia: nuovo motore sulla sua Ferrari La Ferrari monterà la quarta power unit stagionale sulla SF21 di Carlos Sainz per il GP della Turchia: lo spagnolo a Istanbul si vedrà comminare una penalità che lo costringerà a partire dal fondo della griglia di partenza nella gara di domenica. Il madrileno sarà chiamato alla rimonta avendo a disposizione lo stesso nuovo motore già montato da Leclerc a Sochi.

A cura di Michele Mazzeo

Adesso è ufficiale: il pilota della Ferrari Carlos Sainz partirà dal fondo della griglia di partenza nel GP della Turchia di Formula 1 che si terrà all'Istanbul Park nel prossimo week end. Come accaduto per il compagno di squadra Charles Leclerc a Sochi, infatti, lo spagnolo a Istanbul introdurrà la quarta power unit stagionale sulla propria SF21, contro le tre permesse dal regolamento, e si vedrà dunque comminata una penalità che lo costringerà ad iniziare la gara turca dal fondo.

Ad ufficializzare questa scelta è stata la stessa Scuderia di Maranello: "Come accaduto a Charles Leclerc in Russia, Carlos Sainz in Turchia avrà una power unit completamente nuova, dotata del nuovo sistema ibrido: pertanto, dovrà partire dal fondo dello schieramento con l’obiettivo di una gara in recupero nella quale centrare la zona punti" si legge infatti nella nota diffusa tramite i canali ufficiali del Cavallino.

Comincia dunque in salita il week end turco per il 26enne madrileno, reduce dal podio di Sochi. A Istanbul infatti sarà chiamato ad una gara di rimonta e, grazie al nuovo sistema ibrido della sua Ferrari, a fare meglio di quanto fatto dal compagno di squadra nell'appuntamento di Sochi concluso fuori dalla zona punti a causa del caos sul cambio-gomme avvenuto nei giri conclusivi della corsa stravolti dall'arrivo della pioggia. Come accaduto a Leclerc in Russia (in quel caso insieme a lui sul fondo della griglia c'era Max Verstappen), anche Carlos Sainz a Istanbul potrebbe avere al fianco alla partenza uno dei contendenti al titolo Mondiale dato che anche la Mercedes potrebbe decidere di introdurre il quarto motore stagionale sulla W12 di Lewis Hamilton proprio nel GP di Turchia.