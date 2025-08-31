Sainz furioso contro Lawson in team radio al GP d’Olanda: “Questo ragazzo è così stupido…”

A Zandvoort è andato in scena uno dei più spettacolari Gran Premi di stagione dove nei 72 giri in programma si è assistito a tutto ciò che esalta gli appassionati di Formula 1: testacoda, incidenti a muro, sorpassi e contro sorpassi. Non per merito di Oscar Piastri, indiscusso solitario leader dal primo giro alla bandiera scacchi ma per la bagarre dietro al pilota Mercedes. Tra cui ha un posto particolare quanto accaduto tra Sainz e Lawson, con il contatto tra i due, il team radio acre dello spagnolo della Williams verso il neozelandese, "è sempre lo stesso…". Poi lo sfogo di fronte alla decisione dei commissari: "È la più ridicola decisione che ho subito in vita mia".

Il contatto tra Lawson e Sainz: "E' sempre lo stesso… è così stupido…"

Il contatto tra Carlos Sainz e Liam Lawson in curva 1 durante il 27° GP d'Olanda, ha visto la Williams dello spagnolo che ha forato l'anteriore destra e la Racing Bulls del neozelandese la posteriore sinistra dopo che quest'ultimo. Per Sainz la colpa è stata del neo pilota e ha commentato in team radio pesantemente, riversando tutto il proprio disappunto in diretta: "È così stupido…. Oh mio Dio. Questo tizio è sempre lo stesso". Un incidente che ha obbligato l'uscita della safety car e ha condizionato pesantemente la gara dello spagnolo a Zandvoort.

Sainz contro la penalità: "La decisione più ridicola della mia vita"

Ma il fastidio e la frustrazione di Sainz erano solamente all'inizio perché poco dopo, al danno è subentrata la classica beffa. Mentre il britannico addossava tutte le colpe di quanto accaduto a Lawson, i commissari di gara sono stati di ottica totalmente differente, addossando l'intera colpa della collisione proprio alla Williams. Di fronte alla notizia della decisione che ha portato Sainz a dover pagare 10 secondi di penalità, è così nuovamente sbottato in team radio, dando sfogo al proprio avvilimento: "Ma state scherzando? Ma state scherzando?" ha sbottato, "è la decisione più ridicola che abbia mai subito in vita mia".

Anche la Williams con Sainz: "Normale incidente di gara"

Una analisi a caldo che poi è stata confermata anche nel post gara dal Team Williams, che ha accettato malvolentieri la decisione della penalità verso Sainz che poi ha chiuso in 14a posizione, proprio dietro a Lawson: "E' stata una collisione da poter ascrivere ad un normale incidente di gara", ha ribadito il direttore del team Williams, James Vowles.