Russell supera Hamilton a Sakhir, poi arriva il gesto: sapeva che lo avrebbero visto tutti Bel gesto di George Russell nei confronti di Lewis Hamilton durante l’ultimo giorno di test prestagionali di Formula 1 in Bahrain. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi si sono conclusi in Bahrain i tre giorni di test prestagionali di Formula 1: George Russell ha piazzato il miglior tempo di giornata con la sua Mercedes davanti al campione del mondo Verstappen su Red Bull, con le due Ferrari più dietro (sesto Hamilton, nono Leclerc). Tutto in maschera ovviamente, visto che non si conoscono le condizioni in cui sono scese in pista le varie vetture, tra assetto, quantità di benzina, mappatura motore etc. Balza sicuramente all'occhio la McLaren, spaventosa sul passo gara giovedì, mentre la sorpresa in positivo è stata la Williams dell'ex ferrarista Sainz, che ha fatto segnare il miglior tempo assoluto nei tre giorni (1'29"348). Oltre che per la prestazione odierna, Russell ha fatto notizia anche per un bel gesto nei confronti di Hamilton, suo ex compagno fino a poche settimane fa alla Mercedes.

Il 27enne pilota inglese, diventato prima guida e ‘chioccia' del giovanissimo Kimi Antonelli, ha condiviso per tre anni i box della scuderia tedesca col connazionale Hamilton, prima che il sette volte campione di Formula 1 passasse alla Ferrari all'inizio dell'attuale stagione. Nonostante i due corrano adesso per squadre diverse, il rispetto reciproco tra loro è ancora evidente. Rispetto, stima e probabilmente anche amicizia. Tutte cose che George voleva sapesse non solo Lewis, ma anche i milioni di spettatori che in quel momento stavano guardando le attesissime prove di Sakhir.

Il bel gesto di Russell nei confronti di Hamilton

L'episodio è avvenuto quando Russell ha affiancato e superato la Ferrari di Hamilton che procedeva più lentamente di lui sul circuito del Bahrain: George ha staccato la mano sinistra dal volante e ha salutato visibilmente il vecchio compagno, prima di impostare la curva a sinistra. Un momento molto bello, che è stato sottolineato da tanti commenti sui social: "Bel gesto di George", "grande esempio di sportività", "il rispetto tra i piloti non svanisce mai, anche quando i team cambiano", sono stati alcuni dei commenti.

Chiusi i test, la prima gara della stagione 2025 della Formula 1 si svolgerà all'Albert Park di Melbourne, in Australia, il 16 marzo. Hamilton spera di vincere il suo ottavo titolo con il rosso Ferrari, che lo farebbe diventare il recordman assoluto del mondiale piloti staccando Schumacher. È possibile che in gara Lewis e George siano meno amichevoli e se le diano di santa ragione, ma questo è lo sport. E ancor più la Formula 1.