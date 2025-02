video suggerito

Sainz davanti sulle Ferrari di Hamilton e Leclerc nel day-2 dei test F1: ma è la McLaren ad impressionare Nel secondo giorno dei test prestagionali della Formula 1 2025 di scena in Bahrain a svettare nella classifica dei tempi è Carlos Sainz che con la sua Williams ha preceduto le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. A impressionare però nella simulazione di gara fatta nella sessione pomeridiana è stato Lando Norris che con la sua nuova McLaren ha mostrato un ritmo impressionante apparentemente insostenibile per gli avversari. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Michele Mazzeo

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

La classifica dei tempi ottenuti dai piloti nelle due sessioni del secondo giorno dei Test prestagionali della Formula 1 2025 sul tracciato di Sakhir vede svettare il nuovo alfiere della Williams Carlos Sainz che nel corso delle 8 ore di attività ha piazzato il giro più veloce fermando il cronometro sull'1:29.348.

Per quanto i tempi dei test e dunque le classifiche vadano sempre prese con estrema cautela e sono poco indicativi (dato che non si conoscono le condizioni in cui corrono le vetture) si è trattata comunque di una piccola rivincita per lo spagnolo soprattutto perché si è messo alle spalle, di appena 31 millesimi, quel Lewis Hamilton (il più veloce nella sessione mattutina) che ha preso il suo posto in Ferrari, e il suo vecchio compagno di squadra Charles Leclerc (3°, a 83 millesimi dal crono del madrileno, con il tempo messo a segno al pomeriggio). Day-2 complicato invece per la Red Bull che, nella giornata dedicata interamente a Liam Lawson (Max Verstappen disputerà invece entrambe le sessioni nel terzo e ultimo giorno di test prestagionali), ha dovuto fare i conti con un problema di affidabilità (una perdita di pressione dell'acqua nel motore) che ha condizionato soprattutto il lavoro svolto al mattino.

Ma, al netto della classifica dei tempi (che ha visto i due piloti della Mercedes George Russell e Kimi Antonelli piazzarsi alle spalle dei due driver della scuderia di Maranello), le indicazioni più probanti della giornata, per quanto anche qui non si ha la certezza che abbiano corso a parità di condizioni per quel che riguarda carburante, assetto, mappature motore e altre variabili, sembrano comunque essere arrivate dalla simulazione di un'intera gara del GP del Bahrain effettuata nella parte finale della sessione pomeridiana, quasi contemporaneamente, da Lando Norris, Charles Leclerc e dal 18enne italiano.

In questa infatti la McLaren del britannico ha mantenuto un ritmo insostenibile per tutti gli altri avversari (ha completato i 58 giri girando in media un secondo più veloce per ogni tornata rispetto a quanto fatto dal vincitore Max Verstappen in occasione del GP del Bahrain del 2024). Il monegasco della Ferrari e il bolognese della Mercedes hanno invece avuto più o meno lo stesso andamento con tutte e tre le mescole utilizzate (C1, C2 e C3 che nell'ultima gara della Formula 1 sul circuito di Sakhir corrispondevano rispettivamente ad hard, medie e soft), beccandosi tra i due e i tre decimi al giro di ritardo da Norris con le due mescole più morbide e addirittura quasi un secondo con quella più dura. Per quanto si sia tenuta lontana dai riflettori non effettuando una vera e propria simulazione di qualifica (né Piastri al mattino, né Norris al pomeriggio hanno completato i loro migliori giri lanciati), con l'impressionante simulazione di gara fatta dal 25enne di Bristol è stata comunque la McLaren a prendersi la scena in questo day-2 dei test.

La classifica dei tempi del secondo giorno dei test prestagionali della Formula 1 2025

Carlos Sainz (Williams) 1:29.348 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.031 Charles Leclerc (Ferrari) +0.083 George Russell (Mercedes) +0.430 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0.436 Lance Stroll (Aston Martin) +0.881 Liam Lawson (Red Bull) +0.904 Jack Doohan (Alpine) +1.020 Pierre Gasly (Alpine) +1.082 Isack Hadjar (Racing Bulls) +1.327 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.352 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +1.445 Oscar Piastri (McLaren) +1.473 Lando Norris (McLaren) +1.534 Gabriel Bortoleto (Sauber) +1.709 Nico Hulkenberg (Sauber) +2.109 Esteban Ocon (Haas) +3.723 Oliver Bearman (Haas) +5.024