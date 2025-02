LIVE F1, test in Bahrain in diretta: alle 8:00 piloti in pista, Leclerc e Hamilton sulla Ferrari

La Formula 1 torna in pista: oggi sul circuito di Sakhir va in scena il day-2 dei test collettivi che vedono impegnate tutte le dieci scuderie e i 20 piloti che prenderanno parte al Mondiale 2025 . In pista per la Ferrari a bordo della nuova SF-25 scenderanno sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc. La diretta TV dei test F1 2025 sarà esclusiva assoluta di Sky, che trasmetterà tutto su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) fino alle ore 17 con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico Vicky Piria, Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming con Sky Go mentre è necessaria la sottoscrizione del "Pass Sport" per vedere il live streaming dei test F1 2025 che iniziano oggi su NOW. I test della Formula 1 non saranno invece visibili in chiaro dato che non è prevista la messa in onda su TV8.