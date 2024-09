video suggerito

Russell rivive il duello a 340 km/h con Perez a Monza: “Mezzo cm in più e non sarei qui a raccontarlo” Dopo il GP d’Italia della Formula 1 2024 George Russell ha ripensato al grande rischio corso in gara nel lungo e prolungato duello a 340 km/h con Sergio Perez: si è evitato un pericolosissimo incidente solo per una questione di millimetri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra le tante emozioni regalate dalla gara del GP d'Italia della Formula 1 2024 vinta dalla Ferrari di Charles Leclerc, un posto speciale lo occupa certamente il lungo e prolungato duello ruota a ruota per la settima posizione che ha visto battagliare duramente George Russell e Sergio Perez. Una lotta serrata a 340 km/h che ha visto il pilota della Mercedes uscire vincitore ma solo dopo aver corso parecchi rischi e sfiorato più volte un contatto che, a quelle velocità, di certo non sarebbe stato senza conseguenze per i due driver.

Nel corso del 31° giro infatti il britannico ha attaccato all'esterno il messicano della Red Bull prima della chicane e quest'ultimo ha chiuso la porta al più giovane collega costretto quindi a mettere due ruote sull'erba per poi riaccodarsi. Sette tornate più tardi però il pilota Mercedes ci ha riprovato, questa volta all'interno sul rettilineo principale, e il messicano, vedendosi affiancato a 340 km/h, lo ha stretto nuovamente verso l'erba. Quest'ultima manovra però ha permesso all'inglese di completare il sorpasso alla prima variante e prendersi così la settima posizione.

Solo a fine gara però, ripensando a quanto accaduto in pista, George Russell ha realizzato il pericolo corso in quell'occasione: "Non è stato divertente perché pensavo di decollare quando mi ha stretto a 340 km/h spingendomi a lato della pista" ha infatti risposto il 26enne di King's Lynn spaventato dal brivido corso.

Leggi anche Gli orari su TV8 e Sky del GP Aragon di MotoGP: dove vederlo in diretta TV e differita

Aggiungendo poi che, contrariamente a quanto pensava il team principal della Mercedes Toto Wolff ("C'era abbastanza spazio? Quello spazio era minuscolo e comunque la mossa di Perez è arrivata tardi"), a suo avviso l'avversario non ha commesso alcuna scorrettezza in quel frangente: "Era proprio al limite, al limite massimo. Non ci siamo schiantati e l'ho superato" ha difatti proseguito.

Eppure quel duello gli è rimasto molto impresso e rivivendolo (e rivedendolo nel monitor) nel post-gara probabilmente ha avuto più paura rispetto a quando ha effettuato quel sorpasso in pista: "Certo, sarebbe bastato mezzo centimetro in più e sarebbe stata una storia diversa che probabilmente non sarei qui a raccontare" ha difatti chiosato George Russell prendendo coscienza di quanto, nella dura lotta con Perez a Monza, abbia realmente rischiato.