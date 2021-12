Russell parla da futuro Mercedes e urla allo scandalo: “Inaccettabile quello che abbiamo visto” Il futuro pilota della Mercedes George Russell si scaglia pesantemente contro le decisioni della Direzione Gara negli ultimi giri del GP di Abu Dhabi che hanno permesso a Max Verstappen di conquistare il titolo Mondiale di Formula 1 2021 ai danni di Lewis Hamilton. Titolo che però è ancora a rischio a causa delle proteste ufficiali presentate alla FIA dal team tedesco.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP di Abu Dhabi che ha consacrato Max Vertappen campione del mondo di Formula 1 fa ancora discutere e non è ancora chiuso dato che la Mercedes ha presentato due reclami formali alla FIA e sembra intenzionata a portare la questione davanti all'arbitrato per lo sport (il TAS di Losanna). Quanto accaduto nei giri finali della gara di Yas Marina dove una safety car ha fatto perdere tutto il vantaggio a Lewis Hamilton ormai involato verso l'ottavo titolo della carriera e una discussa gestione della situazione da parte della Direzione di Gara (che per evitare che la gara si concludesse dietro la safety car ha cambiato in corsa le regole facendo ripartire la gara senza che ancora tutti i piloti doppiati si fossero sdoppiati) infatti ha scatenato non solo le polemiche di tifosi e appassionati ma anche di alcuni piloti che stavano disputando la gara.

Tra questi il più duro è stato certamente l'attuale alfiere della Williams George Russell che il prossimo anno sarà proprio compagno di Lewis Hamilton in Mercedes. Il giovane britannico difatti alcuni tweet pubblicati dopo la fine della corsa sul circuito di Yas Marina si è scagliato contro la Direzione di Gara senza usare mezzi termini appellando come "Inaccettabile" quanto accaduto negli ultimi giri della gara che hanno difatti consegnato il titolo iridato a Max Verstappen:

"Max Verstappen è un pilota assolutamente fantastico che ha avuto una stagione incredibile e non ho altro che un enorme rispetto per lui, ma quello che è appena successo è assolutamente inaccettabile. Non posso credere a quello che abbiamo appena visto" ha infatti scritto George Russell su Twitter dopo aver twittato un quanto mai eloquente "Questo è inaccettabile".