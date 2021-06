Quale sarà la coppia di piloti della Mercedes nella prossima stagione? Questa una delle questioni più dibattute nel paddock della Formula 1 alla vigilia del GP di Francia. La squadra vincitrice degli ultimi sette Mondiali (sia costruttori che piloti) ha intenzione di "promuovere" il talentuoso George Russell che, dopo l'apprendistato alla Williams e la convincente prova sulla Freccia Nera nel GP di Sakhir della passata stagione, è pronto a fare il grande salto. L'annuncio potrebbe arrivare già prima della pausa estiva con il team principal Toto Wolff che vuole definire al più presto la line-up della prossima stagione per evitare quanto avvenuto al termine della scorsa con l'estenuante trattativa per il rinnovo di contratto di Lewis Hamilton.

Lo scambio ‘alla pari': Russell in Mercedes, Bottas in Williams

Detto ciò, resta da capire chi dei due attuali driver della scuderia anglo-tedesca lascerà il proprio sedile al giovane talento britannico. L'indiziato numero uno è Valtteri Bottas che al termine del campionato 2021 vedrà scadere il suo contratto con Mercedes per il rinnovo del quale non si sono ancora seduti al tavolo per trattare. Secondo fonti molto vicine al team di Brackley, dopo il pessimo inizio di stagione, soltanto un successo nel prossimo GP di Francia potrebbe far cambiare idea alla casa di Stoccarda che pare quindi orientata a terminare il suo rapporto con il finlandese alla fine del 2021. In questo caso per Bottas si aprirebbe la porta per un ritorno alla Williams in quello che sarebbe una sorta di scambio alla pari di sedili con Russell che andrebbe quindi a far coppia con Hamilton per un tandem tutto britannico.

Il contratto in scadenza di Lewis Hamilton è l'unica incognita

Seppur remotissima però resta ancora viva l'opzione che a far spazio a Russell in Mercedes sia invece Lewis Hamilton. Anche il sette volte campione del mondo, in lotta per l'ottavo titolo iridato in questa stagione, come il finlandese ha il contratto in scadenza al termine del Mondiale 2021. Al termine della tormentata trattativa per il rinnovo all'inizio di quest'anno ha infatti portato il britannico a firmare un accordo della durata di un solo anno e pertanto per prolungare la sua permanenza in Mercedes bisognerà sedersi nuovamente intorno ad un tavolo per trovare un punto d'incontro.

L'annuncio della line-up Mercedes per la F1 2022 entro la pausa estiva

Contrariamente a quanto avvenuto per Bottas, le trattative per rinnovare il contratto di Hamilton anche per il 2022 sono già in corso e le possibilità che il rinnovo non vada in porto sono vicine allo zero. Causa budget cap e salary cap Hamilton dovrà accettare una riduzione della parte fissa di stipendio aumentando di fatto la parte variabile inserendo cospicui bonus in caso di conquista del campionato del mondo. Nella remota ipotesi in cui tale accordo non si trovasse entro agosto allora la Mercedes potrebbe pensare di presentarsi al via del Mondiale 2022 con una line-up tutta nuova oppure (qualora migliorasse il suo rendimento a partire dal GP di Francia) affidarsi ancora una volta ai servigi di Valtteri Bottas.